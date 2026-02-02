Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026: Conoce la disciplina en la que compite Donovan Carrillo El mexicano está en una de las disciplinas más atractivas y populares dentro del programa olímpico.

Video ¿La disciplina más espectacular de los Olímpicos? Ojo en lo que competirá Donovan

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 representan el mayor sueño para cualquier competidor dentro de los deportes invernales y, entre ellos, los competidores en el patinaje artístico, la disciplina en la que competirá el mexicano Donovan Carrillo.

El patinador es el rostro más reconocible de la delegación mexicana compuesta por cinco atletas que competirán en el certamen italiano y competirá en una disciplina que, dada la elegancia, la estética y la naturaleza, muchos han comparado con lo que representa la gimnasia artística en los Juegos Olímpicos de Verano.

Y de hecho, hablando de la justa veraniega, el patinaje artístico incluso llegó a formar parte de los Juegos Olímpicos de Verano, ya que apareció en Londres 1908, mucho antes de que el certamen invernal se creara.

Citius, Altius, Fortius, el lema olímpico de más rápido, más alto y más fuerte tiene una connotación especial en el patinaje artístico, en donde también cuenta la expresión artística.

¿CUÁNTAS MODALIDADES TIENE EL PATINAJE ARTÍSTICO?



En total, el patinaje artístico hará el reparto de medallas en cinco modalidades distintas.

Individual masculino (aquí compite Donovan Carrillo)

Individual femenino

Parejas

Equipos

Danza

¿EN QUÉ CONSISTE EL PATINAJE ARTÍSTICO?



Cada competidor llevará a cabo dos rutinas, una dentro del programa corto y otra de programa libre.

Programa corto: como su nombre lo indica, es la de menor duración, además de que incluye elementos que son obligatorios para cada competidor.

Programa libre: si bien hay movimientos que deben formar parte de la rutina, se da espacio a que se incluyan elementos a elección propia.

Ambos programas se realizan en días distintos y un panel de jueces califica la expresión artística basada en la rutina musical (sí, la melodía o canción influye), la coreografía, las aptitudes del patinador, o la dificultad en la rutina. En el caso de duetos o equipos, se califica también la armonía entre los participantes y su capacidad.

El resultado final es la suma de las calificaciones de los dos programas. Desde luego hay competidores que se especializan más en un determinado programa.

Donovan Carillo competirá el 10 de febrero con el programa corto y el 13 de febrero con el programa largo.