    ¿Volvieron las camas de cartón? Ya vimos las camas de la Villa Olímpica de Milano-Cortina 2026

    Una patinadora británica respondió la duda que todos tenemos respecto a las Villas Olímpicas de Milano-Cortina 2026: ¿se mantienen las camas de cartón?

    Ricardo Otero
    Las camas de cartón en las villas olímpicas parecen haber sido una cosa del pasado. Los departamentos para los atletas de Milano-Cortina 2026 ya empiezan a ocuparse y no se pudo pasar por alto el mueble del que más se ha conversado en la última década: la cama.

    Phebe Bekker, patinadora artística de la Gran Bretaña, exhibió detalles de su espacio donde vivirá durante estos Juegos y en tono juguetón, respondió “la pregunta que todos hacen”, en sus propias palabras.

    De inmediato, tocó el borde del mueble y un sonido seco de un material duro le hizo ver que la tradición que inició en Tokio 2020 no continuará cinco años después en Milano-Cortina 2026.

    Al menos en la Villa de Milán, pues hay seis instalaciones en toda la región destinadas al hospedaje de los atletas, también en Cortina d’Ampezzo, Anterselva, Bormio, Livigno y Predazzo.

    En Tokio 2020 y bajo el contexto de la pandemia de covid-19, numerosos atletas creyeron que las camas de cartón eran “antisexo”, es decir, que se implementaron para evitar la interacción física entre ellos, lo cual, naturalmente, jamás fue siquiera discutido entre los organizadores.

    Pero también es cierto que muchos deportistas hicieron pruebas de calidad brincando sobre las camas de cartón, sin que sufrieran daños.

