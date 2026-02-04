¿Cuándo y a qué hora ver a los mexicanos en Milano-Cortina 2026?

    Milano Cortina 2026

    Los cinco atletas que robarán las miradas en Milano-Cortina 2026

    Desde deportistas legendarios a los nuevos talentos del deporte invernal que ya han mostrado su capacidad.

    Por:Ricardo Otero
    Video Prepárate! Así puedes ver los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026


    Los Juegos Olímpicos de invierno reunirán a los mejores atletas bajo frío, que nos regalarán imágenes y actuaciones inolvidables y conmovedoras, y por eso te presentamos a los cinco que robarán más miradas en Milano-Cortina 2026.

    Mikaela Shiffrin (Esquí alpino – slalom, slalom gigante y evento por equipo)


    La esquiadora estadounidense es considerada una de las más dominantes técnicas de la historia del esquí alpino.

    Tiene ocho medallas de oro mundiales y dos más de Juegos Olímpicos. Con 17 años alcanzó el título del orbe en el slalom y apenas un año más tarde, su primer oro olímpico en Sochi 2014.

    En Milano-Cortina 2026 será una de las favoritas para medalla en slalom y gigante, buscando redención tras unos Juegos 2022 sin podio y consolidar su legado con más medallas olímpicas.

    Johannes Høsflot Klæbo (Esquí de fondo – Sprint y distancias múltiples)


    El noruego es uno de los esquiadores de fondo más exitosos de la actualidad, con 5 títulos olímpicos y 15 mundiales.

    En 2026 busca romper récords históricos de medallas en su disciplina, compitiendo en múltiples pruebas de sprint y distancia donde ha dominado circuitos internacionales.

    Chloe Kim (Snowboard – Halfpipe)


    La estadounidense es la vigente bicampeona olímpica en halfpipe (2018 y 2022) y vuelve a ser una de las máximas candidatas a oro en esa prueba.

    Su capacidad para ejecutar trucos de nivel extremadamente alto, incluidos dobles corks avanzados, la convierte en una figura mediática y deportiva clave de estos Juegos.

    Lindsey Vonn (Esquí alpino – Descenso y Super-G)


    La legendaria esquiadora estadounidense —una de las más laureadas de todos los tiempos— regresa desde la retirada para competir en su quinta edición olímpica.

    A sus 41 años compite en pruebas de velocidad como descenso y super-G, y su presencia no solo aporta experiencia sino una narrativa inspiradora de resiliencia y longevidad deportiva.

    Sin embargo, el nivel de Vonn está en entredicho al sufrir una lesión en la rodilla izquierda, a una semana de la ceremonia inaugural.

    Ilia Malinin (Patinaje artístico – Individual masculino)


    El patinador estadounidense es considerado una de las figuras emergentes más emocionantes del patinaje artístico mundial, conocido por sus habilidades técnicas extraordinarias como el quadruple axel.

    Milano-Cortina 2026 será su debut olímpico y un momento clave para consolidarse entre la élite de este deporte.

