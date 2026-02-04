¿Cuándo y a qué hora ver a los mexicanos en Milano-Cortina 2026?

Milano Cortina 2026 Los cinco atletas que robarán las miradas en Milano-Cortina 2026 Desde deportistas legendarios a los nuevos talentos del deporte invernal que ya han mostrado su capacidad.

Video Prepárate! Así puedes ver los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026



Los Juegos Olímpicos de invierno reunirán a los mejores atletas bajo frío, que nos regalarán imágenes y actuaciones inolvidables y conmovedoras, y por eso te presentamos a los cinco que robarán más miradas en Milano-Cortina 2026.

Mikaela Shiffrin (Esquí alpino – slalom, slalom gigante y evento por equipo)



La esquiadora estadounidense es considerada una de las más dominantes técnicas de la historia del esquí alpino.

Tiene ocho medallas de oro mundiales y dos más de Juegos Olímpicos. Con 17 años alcanzó el título del orbe en el slalom y apenas un año más tarde, su primer oro olímpico en Sochi 2014.

En Milano-Cortina 2026 será una de las favoritas para medalla en slalom y gigante, buscando redención tras unos Juegos 2022 sin podio y consolidar su legado con más medallas olímpicas.

Johannes Høsflot Klæbo (Esquí de fondo – Sprint y distancias múltiples)



El noruego es uno de los esquiadores de fondo más exitosos de la actualidad, con 5 títulos olímpicos y 15 mundiales.

En 2026 busca romper récords históricos de medallas en su disciplina, compitiendo en múltiples pruebas de sprint y distancia donde ha dominado circuitos internacionales.

Chloe Kim (Snowboard – Halfpipe)



La estadounidense es la vigente bicampeona olímpica en halfpipe (2018 y 2022) y vuelve a ser una de las máximas candidatas a oro en esa prueba.

Su capacidad para ejecutar trucos de nivel extremadamente alto, incluidos dobles corks avanzados, la convierte en una figura mediática y deportiva clave de estos Juegos.

Lindsey Vonn (Esquí alpino – Descenso y Super-G)



La legendaria esquiadora estadounidense —una de las más laureadas de todos los tiempos— regresa desde la retirada para competir en su quinta edición olímpica.

A sus 41 años compite en pruebas de velocidad como descenso y super-G, y su presencia no solo aporta experiencia sino una narrativa inspiradora de resiliencia y longevidad deportiva.

Ilia Malinin (Patinaje artístico – Individual masculino)



El patinador estadounidense es considerado una de las figuras emergentes más emocionantes del patinaje artístico mundial, conocido por sus habilidades técnicas extraordinarias como el quadruple axel.

Milano-Cortina 2026 será su debut olímpico y un momento clave para consolidarse entre la élite de este deporte.

