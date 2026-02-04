    Milano Cortina 2026

    Milano Cortina 2026: Cuántas veces Italia ha organizado los Juegos Olímpicos de Invierno

    El llamado 'país de la bota' es mucho más que futbol: tiene una de las tradiciones más importantes en la justa invernal.

    Por:Fernando Vázquez
    Video No es solo futbol: Italia y su romance con los Juegos Olímpicos de Invierno


    Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 representan la vuelta a una de las casas más representativas que tiene la magna justa invernal: Italia.

    El llamado 'país de la bota', comúnmente asociada al futbol, tiene mucho más qué ofrecer deportivamente hablando, y para muestra están también las competiciones invernales.

    La organización de Milano Cortina 2026 está lejos de ser improvisada para un país que, de cierta manera, ya es un 'viejo lobo de mar' en cuanto a ser sede de los Juegos Olímpicos de Invierno.

    LAS VECES QUE ITALIA FUE SEDE DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO


    Milano Cortina 2026 será la tercera ocasión en la que Italia es sede de este certamen, aunque bien podríamos hablar de que son cuatro ocasiones en total, aunque hay un asterisco en la primera ocasión en la que este país fue designado como sede de los Juegos Olímpicos Invernales.

    Cortina d' Ampezzo estaba pactada a recibir el certamen en 1944, algo que finalmente no pudo suceder debido a que Europa estaba consumida por la Segunda Guerra Mundial.

    De esta forma, la primera ocasión en la que los Juegos Olímpicos de Invierno llegaron a Italia fue en 1956, y sí, justamente en Cortina d' Ampezzo, una de las sedes principales ahora para 2026.

    Pasaron décadas antes de que Italia fuera contemplada otra vez para ser sede de los Juegos Olímpicos de Invierno, específicamente en 2006, también en el norte del país, en este caso, en Turín.

