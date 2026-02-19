    Milano Cortina 2026

    Emocionante victoria de Suiza sobre Suecia por el bronce del hockey sobre hielo

    Un gol en el último minuto de Arina Müller le dio a Suiza la medalla de bronce del hockey sobre hielo femenino de Milano Cortina 2026, al vencer a Suecia por marcador de 2-1.

    Por:Ricardo Otero
    add
    Síguenos en Google
    Video Suiza se va hasta lo último y se lleva el bronce en hockey femenino

    Literalmente hasta el último minuto se definió la medalla de bronce del hockey femenino de Milano Cortina 2026, con un gol en el último minuto del tiempo extra para la victoria de Suiza sobre Suecia por 2-1.

    Más sobre Milano Cortina 2026

    Juegos Olímpicos: Combinada nórdica de infarto y Noruega suma oro por medio segundo
    1 mins

    Juegos Olímpicos: Combinada nórdica de infarto y Noruega suma oro por medio segundo

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¡Histórico! 54 años después, España vuelve a colgarse un oro en Juegos Olímpicos de Invierno
    2 mins

    ¡Histórico! 54 años después, España vuelve a colgarse un oro en Juegos Olímpicos de Invierno

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    España se sube al podio en los primeros eventos de esquí de montaña en Juegos Olímpicos
    2 mins

    España se sube al podio en los primeros eventos de esquí de montaña en Juegos Olímpicos

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy jueves 19 de febrero: Debuta el esquí de montaña
    8 Historias
    Liveblog

    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy jueves 19 de febrero: Debuta el esquí de montaña

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Agenda Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026: jueves 19 de febrero
    1 mins

    Agenda Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026: jueves 19 de febrero

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: emotivo podio con dos hermanos en el patinaje de velocidad de Milano Cortina
    1 mins

    Juegos Olímpicos: emotivo podio con dos hermanos en el patinaje de velocidad de Milano Cortina

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¡Allez Julia Simon! Francia domina el biatlón de Milano Cortina 2026
    1 mins

    ¡Allez Julia Simon! Francia domina el biatlón de Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Biatleta italiana fue hallada con positivo de dopaje... por comer Nutella
    1 mins

    Biatleta italiana fue hallada con positivo de dopaje... por comer Nutella

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Perro Lobo irrumpe en plena competencia de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026
    1 mins

    Perro Lobo irrumpe en plena competencia de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Oros dramáticos para China y Japón en el snowboard slopestyle
    2 mins

    Oros dramáticos para China y Japón en el snowboard slopestyle

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    Arina Müller marcó a solo 51 segundos del final del tiempo extra y evitó que el partido se fuera a la definición en shoot outs.

    Arina Müller (izq.) marcó el gol que decidió la medalla de bronce.
    Arina Müller (izq.) marcó el gol que decidió la medalla de bronce.
    Imagen Getty Images


    Suecia se fue al frente en el marcador en el segundo periodo, con gol de Mira Jungaker con 8:20 por jugar.

    PUBLICIDAD

    Pero la respuesta suiza no tardó mucho, exactamente cuatro minutos después con gol de Sinja Leemann.

    Más tarde, Canadá y Estados Unidos jugarán por la medalla de oro.

    Relacionados:
    Milano Cortina 2026Juegos Olímpicos de InviernoJuegos Olímpicos