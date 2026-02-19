Milano Cortina 2026 Emocionante victoria de Suiza sobre Suecia por el bronce del hockey sobre hielo Un gol en el último minuto de Arina Müller le dio a Suiza la medalla de bronce del hockey sobre hielo femenino de Milano Cortina 2026, al vencer a Suecia por marcador de 2-1.

Video Suiza se va hasta lo último y se lleva el bronce en hockey femenino

Literalmente hasta el último minuto se definió la medalla de bronce del hockey femenino de Milano Cortina 2026, con un gol en el último minuto del tiempo extra para la victoria de Suiza sobre Suecia por 2-1.

Arina Müller marcó a solo 51 segundos del final del tiempo extra y evitó que el partido se fuera a la definición en shoot outs.

Arina Müller (izq.) marcó el gol que decidió la medalla de bronce. Imagen Getty Images



Suecia se fue al frente en el marcador en el segundo periodo, con gol de Mira Jungaker con 8:20 por jugar.

Pero la respuesta suiza no tardó mucho, exactamente cuatro minutos después con gol de Sinja Leemann.