    Milano Cortina 2026

    Agenda Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026: jueves 19 de febrero

    El Día 13 de competencias de Milano Cortina 2026, el jueves 19 de febrero, nos trae dos de los eventos más esperados de la rama femenina: las Finales del hockey sobre hielo y del patinaje artístico femenino.

    Por:
    TUDN
    add
    Síguenos en Google
    Video Prepárate! Así puedes ver los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026

    Nos acercamos a la ceremonia de Clausura de Milano Cortina 2026, pero antes, en el Día 13 de competencias, este jueves 19 de febrero, tendremos dos Finales de las más esperadas en la rama femenina.

    PUBLICIDAD

    Estados Unidos y Canadá jugarán su quinta Final olímpica consecutiva en el hockey sobre hielo. Este cruce se ha dado en siete de las ocho ediciones de Juegos Olímpicos donde se ha desarrollado este torneo.

    Además, el programa libre del patinaje artístico individual tendrá un enfrentamiento entre la estadounidense Alysa Liu y las japonesas Ami Nakai, Kaori Sakamoto y Mone Chiba.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

    Esquí de montaña

    Más sobre Milano Cortina 2026

    Juegos Olímpicos: emotivo podio con dos hermanos en el patinaje de velocidad de Milano Cortina
    1 mins

    Juegos Olímpicos: emotivo podio con dos hermanos en el patinaje de velocidad de Milano Cortina

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¡Allez Julia Simon! Francia domina el biatlón de Milano Cortina 2026
    1 mins

    ¡Allez Julia Simon! Francia domina el biatlón de Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Biatleta italiana fue hallada con positivo de dopaje... por comer Nutella
    1 mins

    Biatleta italiana fue hallada con positivo de dopaje... por comer Nutella

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Perro Lobo irrumpe en plena competencia de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026
    1 mins

    Perro Lobo irrumpe en plena competencia de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Oros dramáticos para China y Japón en el snowboard slopestyle
    2 mins

    Oros dramáticos para China y Japón en el snowboard slopestyle

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: China logra 1-3 en el aerials, prueba reprogramada por nevadas
    1 mins

    Juegos Olímpicos: China logra 1-3 en el aerials, prueba reprogramada por nevadas

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: Mikaela Shiffrin se despide de Milano Cortina 2026 como leyenda
    1 mins

    Juegos Olímpicos: Mikaela Shiffrin se despide de Milano Cortina 2026 como leyenda

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Suecia conquista en oro en el sprint clásico femenino del esquí de fondo
    1 mins

    Suecia conquista en oro en el sprint clásico femenino del esquí de fondo

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¡Ya son 10 oros! Noruega vence en el sprint por equipos con Johannes Hoesflot Klaebo
    1 mins

    ¡Ya son 10 oros! Noruega vence en el sprint por equipos con Johannes Hoesflot Klaebo

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy miércoles 18 de febrero: Canadá, en Semifinales del Hockey
    11 Historias
    Liveblog

    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy miércoles 18 de febrero: Canadá, en Semifinales del Hockey

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026


    🥇 6:55 am: Sprint femenino - Final
    🥇 7:15 am: Sprint masculino - Final

    Combinada nórdica


    🥇 7:00 am: Sprint por equipos, cross-country

    Hockey sobre hielo


    Femenino
    🥉 7:40 am: Partido por el bronce, Suiza vs. Suecia
    🥇 12:10 pm: Final por oro, Canadá vs. Estados Unidos

    Esquí acrobático


    🥇 7:00 am: Aerials masculino - Finales

    Patinaje de velocidad


    🥇 9:30 am: 1500 m masculino

    Patinaje artístico


    🥇 12:00 pm: Patinaje individual femenino - programa libre

    Alysa Liu buscará el oro frente a las tres rivales de Japón.
    Alysa Liu buscará el oro frente a las tres rivales de Japón.
    Imagen Getty Images

    Curling


    Round robin masculino
    2:05 am:
    Suecia vs. Chequia
    Italia vs. Suiza
    China vs. Alemania
    Noruega vs. Canadá

    12:05 pm:
    Semifinales, partidos por definir

    Round Robin femenino
    7:05 am:
    Suiza vs. Estados Unidos
    Canadá vs. República de Corea
    Japón vs. China
    Gran Bretaña vs. Italia

    Relacionados:
    Milano Cortina 2026Juegos Olímpicos de InviernoJuegos Olímpicos