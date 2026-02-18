Milano Cortina 2026 Agenda Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026: jueves 19 de febrero El Día 13 de competencias de Milano Cortina 2026, el jueves 19 de febrero, nos trae dos de los eventos más esperados de la rama femenina: las Finales del hockey sobre hielo y del patinaje artístico femenino.

Nos acercamos a la ceremonia de Clausura de Milano Cortina 2026, pero antes, en el Día 13 de competencias, este jueves 19 de febrero, tendremos dos Finales de las más esperadas en la rama femenina.

Estados Unidos y Canadá jugarán su quinta Final olímpica consecutiva en el hockey sobre hielo. Este cruce se ha dado en siete de las ocho ediciones de Juegos Olímpicos donde se ha desarrollado este torneo.

Además, el programa libre del patinaje artístico individual tendrá un enfrentamiento entre la estadounidense Alysa Liu y las japonesas Ami Nakai, Kaori Sakamoto y Mone Chiba.

Esquí de montaña



🥇 6:55 am: Sprint femenino - Final

🥇 7:15 am: Sprint masculino - Final

Combinada nórdica



🥇 7:00 am: Sprint por equipos, cross-country

Hockey sobre hielo



Femenino

🥉 7:40 am: Partido por el bronce, Suiza vs. Suecia

🥇 12:10 pm: Final por oro, Canadá vs. Estados Unidos

Esquí acrobático



🥇 7:00 am: Aerials masculino - Finales

Patinaje de velocidad



🥇 9:30 am: 1500 m masculino

Patinaje artístico



🥇 12:00 pm: Patinaje individual femenino - programa libre

Alysa Liu buscará el oro frente a las tres rivales de Japón. Imagen Getty Images

Curling



Round robin masculino

2:05 am:

Suecia vs. Chequia

Italia vs. Suiza

China vs. Alemania

Noruega vs. Canadá

12:05 pm:

Semifinales, partidos por definir