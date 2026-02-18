Agenda Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026: jueves 19 de febrero
El Día 13 de competencias de Milano Cortina 2026, el jueves 19 de febrero, nos trae dos de los eventos más esperados de la rama femenina: las Finales del hockey sobre hielo y del patinaje artístico femenino.
Nos acercamos a la ceremonia de Clausura de Milano Cortina 2026, pero antes, en el Día 13 de competencias, este jueves 19 de febrero, tendremos dos Finales de las más esperadas en la rama femenina.
Estados Unidos y Canadá jugarán su quinta Final olímpica consecutiva en el hockey sobre hielo. Este cruce se ha dado en siete de las ocho ediciones de Juegos Olímpicos donde se ha desarrollado este torneo.
Además, el programa libre del patinaje artístico individual tendrá un enfrentamiento entre la estadounidense Alysa Liu y las japonesas Ami Nakai, Kaori Sakamoto y Mone Chiba.
Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.
Esquí de montaña
🥇 6:55 am: Sprint femenino - Final
🥇 7:15 am: Sprint masculino - Final
Combinada nórdica
🥇 7:00 am: Sprint por equipos, cross-country
Hockey sobre hielo
Femenino
🥉 7:40 am: Partido por el bronce, Suiza vs. Suecia
🥇 12:10 pm: Final por oro, Canadá vs. Estados Unidos
Esquí acrobático
🥇 7:00 am: Aerials masculino - Finales
Patinaje de velocidad
🥇 9:30 am: 1500 m masculino
Patinaje artístico
🥇 12:00 pm: Patinaje individual femenino - programa libre
Curling
Round robin masculino
2:05 am:
Suecia vs. Chequia
Italia vs. Suiza
China vs. Alemania
Noruega vs. Canadá
12:05 pm:
Semifinales, partidos por definir
Round Robin femenino
7:05 am:
Suiza vs. Estados Unidos
Canadá vs. República de Corea
Japón vs. China
Gran Bretaña vs. Italia