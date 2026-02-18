Milano Cortina 2026 Juegos Olímpicos: emotivo podio con dos hermanos en el patinaje de velocidad de Milano Cortina Finales espectaculares en el patinaje de velocidad y con un podio muy especial en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Video Emotivo: dos hermanos comparten podio en Milano Cortina 2026

El patinaje de velocidad en pista corta repartió dos medallas en el día 12 de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026 en Finales espectaculares y llenas de drama.

En una de ellas, en la de 500 metros varonil, se dio un podio que muy pocas veces puede presumirse: el de dos hermanos compartiendo la gloria.

Melle van ’t Wout y Jens van ’t Wout de Países Bajos se quedaron con la plata y el bronce respectivamente en lo que fue una prueba emocionante y que, desde luego, no estuvo exenta de las frecuentes caídas en la pista corta del patinaje de velocidad.

La medalla de oro fue para Steven Dubois de Canadá, quien supo adelantarse bien en su momento y que supo contener la embestida final de Melle.

COREA DEL SUR SE ALZA CON EL ORO EN LOS RELEVOS EN JUEGOS OLÍMPICOS



Por su parte, las surcoreanas lograron el oro en la primera prueba que repartió medallas en el patinaje de velocidad de pista corta en estos Juegos Olímpicos.

Video ¡Qué drama! El equipo coreano se queda con una accidentada Final en JJ.OO.

La definición significó un drama para el equipo de Países Bajos, fuera de competencia por otra caída en esta modalidad de los 3000 metros por relevos.

De esta forma, la plata fue para Italia y el bronce para el equipo de Canadá.