    Milano Cortina 2026

    Juegos Olímpicos: emotivo podio con dos hermanos en el patinaje de velocidad de Milano Cortina

    Finales espectaculares en el patinaje de velocidad y con un podio muy especial en los Juegos Olímpicos de Invierno.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video Emotivo: dos hermanos comparten podio en Milano Cortina 2026

    El patinaje de velocidad en pista corta repartió dos medallas en el día 12 de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026 en Finales espectaculares y llenas de drama.

    PUBLICIDAD

    En una de ellas, en la de 500 metros varonil, se dio un podio que muy pocas veces puede presumirse: el de dos hermanos compartiendo la gloria.

    Más sobre Milano Cortina 2026

    ¡Allez Julia Simon! Francia domina el biatlón de Milano Cortina 2026
    1 mins

    ¡Allez Julia Simon! Francia domina el biatlón de Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Biatleta italiana fue hallada con positivo de dopaje... por comer Nutella
    1 mins

    Biatleta italiana fue hallada con positivo de dopaje... por comer Nutella

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Perro Lobo irrumpe en plena competencia de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026
    1 mins

    Perro Lobo irrumpe en plena competencia de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Oros dramáticos para China y Japón en el snowboard slopestyle
    2 mins

    Oros dramáticos para China y Japón en el snowboard slopestyle

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: China logra 1-3 en el aerials, prueba reprogramada por nevadas
    1 mins

    Juegos Olímpicos: China logra 1-3 en el aerials, prueba reprogramada por nevadas

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: Mikaela Shiffrin se despide de Milano Cortina 2026 como leyenda
    1 mins

    Juegos Olímpicos: Mikaela Shiffrin se despide de Milano Cortina 2026 como leyenda

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Suecia conquista en oro en el sprint clásico femenino del esquí de fondo
    1 mins

    Suecia conquista en oro en el sprint clásico femenino del esquí de fondo

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¡Ya son 10 oros! Noruega vence en el sprint por equipos con Johannes Hoesflot Klaebo
    1 mins

    ¡Ya son 10 oros! Noruega vence en el sprint por equipos con Johannes Hoesflot Klaebo

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy miércoles 18 de febrero: Canadá, en Semifinales del Hockey
    11 Historias
    Liveblog

    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy miércoles 18 de febrero: Canadá, en Semifinales del Hockey

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Japón le pone presión a Alysa Liu tras el programa corto del patinaje artístico
    2 mins

    Japón le pone presión a Alysa Liu tras el programa corto del patinaje artístico

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    Melle van ’t Wout y Jens van ’t Wout de Países Bajos se quedaron con la plata y el bronce respectivamente en lo que fue una prueba emocionante y que, desde luego, no estuvo exenta de las frecuentes caídas en la pista corta del patinaje de velocidad.

    La medalla de oro fue para Steven Dubois de Canadá, quien supo adelantarse bien en su momento y que supo contener la embestida final de Melle.

    COREA DEL SUR SE ALZA CON EL ORO EN LOS RELEVOS EN JUEGOS OLÍMPICOS


    Por su parte, las surcoreanas lograron el oro en la primera prueba que repartió medallas en el patinaje de velocidad de pista corta en estos Juegos Olímpicos.

    Video ¡Qué drama! El equipo coreano se queda con una accidentada Final en JJ.OO.

    La definición significó un drama para el equipo de Países Bajos, fuera de competencia por otra caída en esta modalidad de los 3000 metros por relevos.

    De esta forma, la plata fue para Italia y el bronce para el equipo de Canadá.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

    Relacionados:
    Milano Cortina 2026Juegos OlímpicosJuegos Olímpicos de Invierno