Milano Cortina 2026 Juegos Olímpicos: Combinada nórdica de infarto y Noruega suma oro por medio segundo Espectacular final y los noruegos se encaminan a ganar los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

Video ¿El mejor final de la historia? Noruega tiene oro dramático de combinada nórdica

Noruega se encamina a ganar los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 que viven su día 13 y una gran ayuda a que eso suceda viene de Jens Luras Oftebro.

El atleta noruego suma nuevo oro para su país y tuvo una actuación brillante en el sprint por equipos cross country dentro de la combinada nórdica de los Juegos Olímpicos de Invierno.

La prueba fue por demás dramática para el conjunto compuesto por Andreas Skoglund y Jens Luras Oftebro, quienes tuvieron un mano a mano brutal con Finlandia.

De hecho, la competencia terminó a favor de los noruegos solamente por medio segundo de ventaja respecto a los suomis, quienes se tuvieron que conformar con la medalla de plata en una de las disciplinas más emocionantes de estos Juegos Olímpicos de Invierno.

Austria tuvo su propia batalla emocionante para quedarse con la presea de bronce y, de esta manera, se completa un podio que en Milano Cortina 2026 vio a Oftebro por tercera ocasión con un primer lugar.