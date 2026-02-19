Milano Cortina 2026 España se sube al podio en los primeros eventos de esquí de montaña en Juegos Olímpicos En el debut del esquí de montaña en Juegos Olímpicos, Oriol Cardona rompió una sequía de 54 años sin un oro para España, mientras que Ana Alonso se colgó el bronce.

Por: Ricardo Escartín Síguenos en Google

Video ¡España tiene oro! El primer ganador en la historia del esquí de montaña olímpico

España llegó a Milano Cortina 2026 como la máxima favorita a llevarse el oro en las tres pruebas del esquí de montaña. Oriol Cardona alcanzó esta expectativa en el sprint varonil, pero Ana Alonso no se quedó tan atrás en el femenil. Ambos se colgaron las históricas medallas de oro y bronce, respectivamente.

PUBLICIDAD

Cardona ya es leyenda no sólo por obtener la primera presea en esta disciplina debutante en el programa olímpico, sino por romper una sequía de 54 años sin un oro para España en los Juegos Olímpicos de Invierno.

En el varonil, los suizos Arno Lietha y Jon Kistler se fueron a la cabeza del grupo desde la primera sección de rombos, aunque este último sufrió un ligero tropezón.

Cardona no dejó de insistir y aceleró para quedarse en primer lugar desde la zona de las escaleras. Su ventaja se dió debido a otro tropezón de Lietha y de Nikita Filippov, de Kazajistán, en esta parte del circuito.

Esto lo aprovechó el español para realizar una rápida transición en la parte de la cima del circuito, donde se quitó las pieles de las bases de sus esquíes para realizar el descenso que le dio el segundo oro a España en su historia.

Cardona pausó el tiempo en 2:34.03; Filipov alcanzó la plata por 1.52 segundos después; Thibault Anselmet, de Francia, abrazó el bronce por 2.31 segundos atrás del español.

Video ¡Guarda el video! La primera medalla de esquí de montaña en la historia olímpica

Suiza se consagra campeona olímpica en sprint femenino; España suma un bronce

Desde la sección de diamantes, la suiza Marianne Fatton y la francesa Emily Harrop tomaron la delantera del pelotón, mientras que muy pegada atrás se ubicaba Ana Alonso presionando.

La suiza aprovechó la lenta transición dos de la francesa cuando, en lo más alto del recorrido, no pudo quitarse de manera ágil las pieles de las bases de los esquíes.

PUBLICIDAD

En la sección del descenso, Fatton llegó sin problemas y con amplia ventaja a la línea de meta al detener el crono en 2:59.77, mientras que Harrop llegó 2.38 segundos después.

Alonso se mostró muy ágil en la sección dos, donde aprovechó para atacar el descenso en la tercera posición con 10.45 segundos más a comparación del primer puesto.