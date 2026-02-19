    Milano Cortina 2026

    España se sube al podio en los primeros eventos de esquí de montaña en Juegos Olímpicos

    En el debut del esquí de montaña en Juegos Olímpicos, Oriol Cardona rompió una sequía de 54 años sin un oro para España, mientras que Ana Alonso se colgó el bronce.

    Por:
    Ricardo Escartín
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡España tiene oro! El primer ganador en la historia del esquí de montaña olímpico

    España llegó a Milano Cortina 2026 como la máxima favorita a llevarse el oro en las tres pruebas del esquí de montaña. Oriol Cardona alcanzó esta expectativa en el sprint varonil, pero Ana Alonso no se quedó tan atrás en el femenil. Ambos se colgaron las históricas medallas de oro y bronce, respectivamente.

    PUBLICIDAD

    Cardona ya es leyenda no sólo por obtener la primera presea en esta disciplina debutante en el programa olímpico, sino por romper una sequía de 54 años sin un oro para España en los Juegos Olímpicos de Invierno.

    En el varonil, los suizos Arno Lietha y Jon Kistler se fueron a la cabeza del grupo desde la primera sección de rombos, aunque este último sufrió un ligero tropezón.

    Más sobre Milano Cortina 2026

    ¡Histórico! 54 años después, España vuelve a colgarse un oro en Juegos Olímpicos de Invierno
    2 mins

    ¡Histórico! 54 años después, España vuelve a colgarse un oro en Juegos Olímpicos de Invierno

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy jueves 19 de febrero: Debuta el esquí de montaña
    6 Historias
    Liveblog

    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy jueves 19 de febrero: Debuta el esquí de montaña

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Agenda Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026: jueves 19 de febrero
    1 mins

    Agenda Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026: jueves 19 de febrero

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: emotivo podio con dos hermanos en el patinaje de velocidad de Milano Cortina
    1 mins

    Juegos Olímpicos: emotivo podio con dos hermanos en el patinaje de velocidad de Milano Cortina

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¡Allez Julia Simon! Francia domina el biatlón de Milano Cortina 2026
    1 mins

    ¡Allez Julia Simon! Francia domina el biatlón de Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Biatleta italiana fue hallada con positivo de dopaje... por comer Nutella
    1 mins

    Biatleta italiana fue hallada con positivo de dopaje... por comer Nutella

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Perro Lobo irrumpe en plena competencia de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026
    1 mins

    Perro Lobo irrumpe en plena competencia de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Oros dramáticos para China y Japón en el snowboard slopestyle
    2 mins

    Oros dramáticos para China y Japón en el snowboard slopestyle

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: China logra 1-3 en el aerials, prueba reprogramada por nevadas
    1 mins

    Juegos Olímpicos: China logra 1-3 en el aerials, prueba reprogramada por nevadas

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: Mikaela Shiffrin se despide de Milano Cortina 2026 como leyenda
    1 mins

    Juegos Olímpicos: Mikaela Shiffrin se despide de Milano Cortina 2026 como leyenda

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    Cardona no dejó de insistir y aceleró para quedarse en primer lugar desde la zona de las escaleras. Su ventaja se dió debido a otro tropezón de Lietha y de Nikita Filippov, de Kazajistán, en esta parte del circuito.

    Esto lo aprovechó el español para realizar una rápida transición en la parte de la cima del circuito, donde se quitó las pieles de las bases de sus esquíes para realizar el descenso que le dio el segundo oro a España en su historia.

    Cardona pausó el tiempo en 2:34.03; Filipov alcanzó la plata por 1.52 segundos después; Thibault Anselmet, de Francia, abrazó el bronce por 2.31 segundos atrás del español.

    Video ¡Guarda el video! La primera medalla de esquí de montaña en la historia olímpica

    Suiza se consagra campeona olímpica en sprint femenino; España suma un bronce

    Desde la sección de diamantes, la suiza Marianne Fatton y la francesa Emily Harrop tomaron la delantera del pelotón, mientras que muy pegada atrás se ubicaba Ana Alonso presionando.

    La suiza aprovechó la lenta transición dos de la francesa cuando, en lo más alto del recorrido, no pudo quitarse de manera ágil las pieles de las bases de los esquíes.

    PUBLICIDAD

    En la sección del descenso, Fatton llegó sin problemas y con amplia ventaja a la línea de meta al detener el crono en 2:59.77, mientras que Harrop llegó 2.38 segundos después.

    Alonso se mostró muy ágil en la sección dos, donde aprovechó para atacar el descenso en la tercera posición con 10.45 segundos más a comparación del primer puesto.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

    Relacionados:
    Milano Cortina 2026Juegos Olímpicos de InviernoJuegos Olímpicos