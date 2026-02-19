Milano Cortina 2026 ¡Histórico! 54 años después, España vuelve a colgarse un oro en Juegos Olímpicos de Invierno Con su oro en el Esquí de Montaña de Milano Cortina 2026, Cardona rompió una sequía de cinco décadas sin una presea dorada para España en citas olímpicas invernales.

El oro conseguido por Oriol Cardona en el esquí de montaña de Milano Cortina 2026 no se trata de un resultado menor para España.

Se trata de uno de los capítulos más trascendentales en la historia de su deporte, ya que Cardona rompió una sequía de 54 años sin una presea dorada para España en los Juegos Olímpicos de invierno.

Oriol Cardona es el primer campeón olímpico de invierno español desde Sapporo 1972. Imagen Getty Images

De Fernández Ochoa a Cardona: las siete medallas olímpicas invernales de España

El primer atleta español que se subió a un podio olímpico invernal fue el legendario Francisco Fernández Ochoa, cuando se colgó el oro en Sapporo 1972, en la prueba de slalom.

Este pionero del deporte olímpico invernal de su país participó en cuatro citas invernales al hilo: Grenoble 1968, Sapporo 1972, Innsbruck 1976 y Lake Placid 1980. Fue el abanderado en la apertura en estas últimas tres.

Más tarde, estos apellidos volverían a escucharse en esta clase de magno eventos cuando su hermana, Blanca Fernández Ochoa, abrazó el bronce en el slalom de Albertville 1992.

Además, se convirtió en la primera mujer en obtener una presea olímpica para España, ya sea en ediciones de verano e invierno.

En Pyeongchang 2018 el célebre Javier Fernández maravilló con sus rutinas en el patinaje artístico individual, lo que le valió el bronce.

En esa edición, Regino Hernández también se quedó con el mismo metal en snowboard cross.

Beijing 2022 significó una presea plateada para Queralt Castellet, quien la obtuvo en halfpipe de snowboard.

Minutos antes de la hazaña de Cardona, Ana Alonso se llevó el bronce en la misma prueba, el esquí de montaña individual, la primera presea para España en Milano Cortina 2026.

54 años después y de la mano de Oriol Cardona, España vuelve a sonreír por un oro olímpico, esta vez conseguido entre la nieve y el hielo de Milano Cortina 2026.