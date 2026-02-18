Milano Cortina 2026 Biatleta italiana fue hallada con positivo de dopaje... por comer Nutella Rebecca Passler fue autorizada para regresar al equipo italiano de biatlón, luego de apelar una sanción impuesta por dopaje; Passler argumentó que la sustancia ingresó a su cuerpo tras comer una cucharada de crema de avellanas.

La italiana Rebecca Passler regresó a su equipo de biatlón de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026, luego de enfrentar una acusación de dopaje por un control realizado el pasado 26 de enero.

La prueba halló rastros de letrozol en la italiana, una sustancia que está prohibida en el Código Mundial Antidopaje por usarse para ocultar otras que mejoran el rendimiento.

Sin embargo, Rebecca Passler apeló la suspensión provisional, argumentando que el letrozol ingresó a su cuerpo de forma accidental al compartir una cuchara con su madre para probar una ración de la popular crema de avellanas Nutella.

Rebecca Passler, en entrenamiento el pasado lunes. Imagen Getty Images

Y es que la madre de Passler enfrenta cáncer de mama, para cuyo tratamiento está indicado el letrozol.

En su apelación, Passler dijo que la contaminación por letrozol habría ocurrido en el desayuno del día anterior al control antidopaje.

Al ser una sustancia para encubrir el consumo de otras que sí mejoran el rendimiento deportivo, el letrozol está prohibido para cualquier control, sea de competencia o fuera de ella.

La Agencia Mundial Antidopaje informó que la exoneración de Passler es provisional y que un tribunal antidopaje examinará el caso para llegar a una determinación definitiva.

¿Podrá competir Rebecca Passler en Milano Cortina 2026?

Desde el pasado viernes, Klaus Hoellrigl, capitán del equipo italiano, dijo que consideró incluir a Rebecca Passler en el cuarteto del relevo 4 x 6 km. del biatlón.

Sin embargo, pese a que Passler estaba entrenando, no fue incluida en la prueba de este miércoles.

El calendario del biatlón de Milano Cortina 2026 solo tiene pendiente la prueba de salida masiva de 12.5 km., pero hasta ahora, solo Lisa Vittozzi y Dorothea Wierer están consideradas en la lista de salida por Italia.