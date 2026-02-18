Milano Cortina 2026 Perro Lobo irrumpe en plena competencia de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026 Visitante inesperado dentro de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 con una 'mascota' que nadie veía venir.

Video ¿Perro o lobo? La 'mascota' que irrumpe en plena competencia olímpica



Los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026 vivieron un momento insólito cuando, en plena competencia, un Perro Lobo hizo una sorpresiva aparición en la pista.

Específicamente, el Perro Lobo apareció en la clasificatoria del sprint libre por equipos femenil dentro del esquí de fondo de este miércoles y, de inmediato, la imagen llamó la atención.

La 'mascota' que ahora es extraoficial para la competencia olímpica apareció para cruzar los últimos metros de la kilométrica pista y cruzar la meta, cuando la competencia ya estaba en su tramo final.

La organización de Milano Cortina 2026 incluso capturó un 'photo finish' para la mascota que, de inmediato, se volvió viral en una de las estampas más recordadas incluso en la historia de los Juegos Olímpicos.

El Perro Lobo también convivió de cierta manera con alguna de las atletas que acababan su competencia dentro del esquí de fondo.