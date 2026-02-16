    Milano Cortina 2026

    Canadá va por el bicampeonato en hockey sobre hielo, tras vencer a Suiza en Semifinales

    Canadá sufrió de más para vencer 2-1 a Suiza en la segunda Semifinal del hockey sobre hielo femenino de Milano Cortina 2026 y enfrentará a Estados Unidos por la medalla de oro.

    Por:Ricardo Otero
    Video Canadá defendera el oro de hockey sobre hielo femenino

    Se repite la Final de hace cuatro años. Canadá derrotó 2-1 a una valerosa Suiza en la segunda Semifinal del hockey sobre hielo femenino de Milano Cortina 2026.

    Con esto, se repetirá no solo la Final de Beijing 2022, sino la de los últimos cinco Juegos Olímpicos de invierno, desde Vancouver 2010. Estados Unidos venció previamente a Suecia.

    La capitana Marie-Philip Poulin marcó dos veces en el segundo periodo para reflejar en el marcador el domino canadiense. Poulin va por su cuarto oro olímpico desde Vancouver 2010, interrumpido solo por la plata de Pyeongchang 2018.

    Canadá no se ha perdido una Final olímpica de hockey sobre hielo femenino desde que se instauró en el programa en Nagano 1998.
    Imagen Getty Images


    Pero Suiza, que salió con la etiqueta de víctima, evitó resignarse y se acercó en el tercer periodo con tanto de Rahel Enzler.

    Canadá acuso poca puntería, al dispara 46 veces a la portería enemiga, por solo ocho ocasiones de Suiza.

