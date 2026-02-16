Milano Cortina 2026 Estados Unidos golea a Suecia y regresa a la Final del hockey sobre hielo femenino Con cuatro goles en un lapso de nueve minutos, Estados Unidos venció a Suecia y se instaló en la Final del hockey sobre hielo femenino de Milano Cortina 2026.

Video Estados Unidos avanza a la Final de hockey femenino al vencer a Suecia

Con autoridad, Estados Unidos goleó 5-0 a Suecia en la primera Semifinal del hockey sobre hielo femenino de Milano Cortina 2026, para amarrar su regreso a la Final olímpica.

Cayla Barnes abrió el marcador en el primer periodo, apenas a los 5:29 de juego, pero el segundo segmento del partido fue de una caída dramática para las europeas.

PUBLICIDAD

Goles de Taylor Heise, Abbey Murphy, Kendall Coyne y Hayley Scamurra, todos ellos en un espacio de nueve minutos, pusieron el 5-0 que resultó definitivo.

Estados Unidos volverá a jugar por el oro olímpico. Imagen Getty Images

Las vigentes campeonas mundiales buscarán la revancha en el duelo por el oro, luego de perderlo en Beijing 2022 ante Canadá por 3-2. Las canadienses enfrentarán más tarde a Suiza en busca de reeditar la Final olímpica.