    Milano Cortina 2026

    ¡Allez Julia Simon! Francia domina el biatlón de Milano Cortina 2026

    El equipo francés tiene un cierre frenético en los relevos 4x6km femenil con una Julia Simon intratable.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video Julia Simon es la reina del biatlón olímpico


    Francia se adjudicó otro oro en el biatlón dentro de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 después de que ganara la prueba de relevos 4x6km.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Milano Cortina 2026

    Biatleta italiana fue hallada con positivo de dopaje... por comer Nutella
    1 mins

    Biatleta italiana fue hallada con positivo de dopaje... por comer Nutella

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Perro Lobo irrumpe en plena competencia de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026
    1 mins

    Perro Lobo irrumpe en plena competencia de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Oros dramáticos para China y Japón en el snowboard slopestyle
    2 mins

    Oros dramáticos para China y Japón en el snowboard slopestyle

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: China logra 1-3 en el aerials, prueba reprogramada por nevadas
    1 mins

    Juegos Olímpicos: China logra 1-3 en el aerials, prueba reprogramada por nevadas

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: Mikaela Shiffrin se despide de Milano Cortina 2026 como leyenda
    1 mins

    Juegos Olímpicos: Mikaela Shiffrin se despide de Milano Cortina 2026 como leyenda

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Suecia conquista en oro en el sprint clásico femenino del esquí de fondo
    1 mins

    Suecia conquista en oro en el sprint clásico femenino del esquí de fondo

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¡Ya son 10 oros! Noruega vence en el sprint por equipos con Johannes Hoesflot Klaebo
    1 mins

    ¡Ya son 10 oros! Noruega vence en el sprint por equipos con Johannes Hoesflot Klaebo

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy miércoles 18 de febrero: Klaebo extiende su leyenda
    4 Historias
    Liveblog

    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy miércoles 18 de febrero: Klaebo extiende su leyenda

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Japón le pone presión a Alysa Liu tras el programa corto del patinaje artístico
    2 mins

    Japón le pone presión a Alysa Liu tras el programa corto del patinaje artístico

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¡Son los reyes! Alemania hace el 1-2-3 en bobsled
    1 mins

    ¡Son los reyes! Alemania hace el 1-2-3 en bobsled

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    Si bien las galas tuvieron un inicio complicado en la pista, la experimentada Julia Simon tuvo la responsabilidad de poner orden en el biatlón.

    La ya premiada Simon ganó mucho terreno en la nieve y no falló un disparo, para tener un último plano en plenitud y, de esta manera, clavar la bandera de Francia sobre el olimpo nevado de Milano Cortina 2026 en el biatlón.

    El tiempo ganador de las galas fue de 1 hora, 10 minutos y 22 segundos, casi un minuto por delante de Suecia, que quedó con la medalla de plata. Noruega se adjució la medalla de bronce con una desventaja de más de un minuto, incluso sin sufrir penalizaciones.

    El equipo francés de esta forma, se adjudicó esta prueba de relevos femenil, además de también la rama varnil y la competencia por equipos mixta.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

    Relacionados:
    Milano Cortina 2026Juegos OlímpicosJuegos Olímpicos de Invierno