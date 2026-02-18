Milano Cortina 2026 ¡Allez Julia Simon! Francia domina el biatlón de Milano Cortina 2026 El equipo francés tiene un cierre frenético en los relevos 4x6km femenil con una Julia Simon intratable.

Video Julia Simon es la reina del biatlón olímpico



Francia se adjudicó otro oro en el biatlón dentro de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 después de que ganara la prueba de relevos 4x6km.

Si bien las galas tuvieron un inicio complicado en la pista, la experimentada Julia Simon tuvo la responsabilidad de poner orden en el biatlón.

La ya premiada Simon ganó mucho terreno en la nieve y no falló un disparo, para tener un último plano en plenitud y, de esta manera, clavar la bandera de Francia sobre el olimpo nevado de Milano Cortina 2026 en el biatlón.

El tiempo ganador de las galas fue de 1 hora, 10 minutos y 22 segundos, casi un minuto por delante de Suecia, que quedó con la medalla de plata. Noruega se adjució la medalla de bronce con una desventaja de más de un minuto, incluso sin sufrir penalizaciones.

El equipo francés de esta forma, se adjudicó esta prueba de relevos femenil, además de también la rama varnil y la competencia por equipos mixta.