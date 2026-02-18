    Milano Cortina 2026

    Oros dramáticos para China y Japón en el snowboard slopestyle

    Yiming Su, de China, y Mari Fukada, de Japón, son los nuevos reyes del snowboard slopestyle con sus medallas de oro, en competencias que se definieron por fracciones de punto.

    Por:Ricardo Otero
    Video Oro sorpresivo para la japonesa Mari Fukada en el slopestyle

    El snowboard slopestyle de Milano Cortina 2026 nos regaló drama hasta los últimos recorridos con medallas de oros para la japonesa Mari Fukada y el chino Su Yiming.

    Fukada sorprendió a todas las favoritas, incluidas su compatriota Kokomo Murase y la campeona de Beijing 2022, la neozelandeza Zoi Sadowski Synnott, con su carrera de 85.70 puntos que la puso como líder después de dos rondas.

    Pero Fukada no se quedó ahí, mejoró su puntuación en la tercera y última carrera, con 87.83 puntos, a la espera de la actuación de las favoritas.

    Murase, oro en el Big Air de Milano Cortina 2026, tuvo un run sobresaliente, pero no pudo alcanzar a Fukada, con 85.80 puntos.

    Sadowski Synnott fue la última en descender, también con un recorrido de medalla. La espera para su puntuación fue tensa y terminó con 87.48 puntos para la medalla de plata.

    Este evento fue aplazado un día, pues originalmente estaba programado para el martes, debido al mal clima en la zona de Livigno.

    Video Revancha de Su Yiming en el slopestyle del snowboard de Milano Cortina 2026

    Su Yiming puso la vara desde la primera carrera

    En la rama masculina, al chino Su Yiming le bastó su primera carrera de 82.41 puntos para asegurar la medalla de oro. Esto significo la revancha para Yiming, quien se quedó con la plata en casa, en Beijing 2022.

    Y justo desde la primera ronda de la competencia, el japonés Taiga Hasegawa firmó 82.13, que eventualmente le valieron la plata.

    Mientras Yiming tuvo dos carreras más de buen nivel, pero sin alcanzar el nivel de la primera, Hasegawa tomó riesgos para superar al chino que no tuvieron éxito.

    El estadounidense Jake Canter y el noruego Marcus Kleveland se enfranscaron en el duelo por el bronce en la tercera carrera, que se decidió en favor del norteamericano con 79.36 puntos, apenas 0.40 más que el nórdico.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

