Milano Cortina 2026 ¡Sin pretextos! El entrenamiento lejos de la nieve de Regina Martínez antes de Milano Cortina 2026



Video ¿Esquí en México? El entrenamiento especial de Regina Martínez para JJ.OO.



Cuando Regina Martínez toque este jueves la nieve del Centro de Esquí Alpino de Tofane en Milano Cortina 2026, se convertirá en la primera esquiadora de fondo en representar a México en unos Juegos Olímpicos de Invierno, pero para llegar a eso tuvo que atravesar por muchas dificultades.

Y es que Martínez, con el fin de ejercer su profesión de médico de urgencias, tuvo que irse a residir de la Ciudad de México a Miami, dos lugares donde la nieve y el hielo se encuentran fácilmente en los refrigeradores.

Ante esta desventaja, la integrante de la delegación mexicana tuvo que ingeniárselas para entrenar lo más simulado a las la mejor preparación posible a Milano Cortina 2026.

Descubre cuál fue su curiosa rutina de entrenamiento de cara a esta justa olímpica invernal:

Skiroll, una alternativa para Regina Martínez



A través de su cuenta de Instagram, Regina Martínez publicó un vídeo donde en los primeros segundos se podía leer el siguiente texto: “En México no se puede esquiar”.

Posteriormente, se observa a Martínez practicando la disciplina skiroll en diversos lugares de la Ciudad de México, entre ellos el Paseo de la Reforma, el Ajusco, el Autódromo Hermanos Rodríguez, la Pista de Canotaje y Remo de Xochimilco y la Ciudad Universitaria.

El skiroll es una disciplina ideal para los deportistas invernales en terrenos donde la nieve es escasa durante los meses de verano, ya que es similar al esquí de fondo.

En el vídeo, se observa a Regina Martínez utilizar unos bastones y unos rollerskis o esquís de ruedas para atravesar largas distancias en el pavimento de las calles de la capital mexicana.

“La actitud correcta convierte los obstáculos en oportunidades y la presión en poder”, escribió Regina en la descripción de su vídeo.

¿Cuándo compite Regina Martínez en Milano Cortina 2026?



A pesar de las adversidades, Regina Martínez logrará hacer historia en la prueba de salida por intervalos libre 10 kilómetros del esquí de fondo de Milano Cortina 2026 este jueves 12 de febrero, a las 6:00 am, tiempo del centro de México.

La competencia se llevará a cabo en el Estadio de Esquí de Fondo de Tesero.