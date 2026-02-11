Milano Cortina 2026 Agenda olímpica Milano Cortina 2026: jueves 12 de febrero Sarah Schleper y Regina Martínez saldrán a escena para representar a México en el Día 6 de competencias de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026. Estos son los eventos más relevantes de la jornada.

El jueves 12 de febrero, el Día 6 de competencias de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026, marca la participación de las mexicanas S arah Schleper y Regina Martínez.

Sarah verá acción en el Súper-G del esquí alpino para firmar su séptima participación en Juegos Olímpicos de invierno, mientras que Regina debutará en la prueba de 10 km. en salida con intervalos del esquí de fondo.

Todos los horarios están en tiempo del centro de México (GMT-6).

Esquí alpino



🥇🇲🇽 4:30 am: Súper-G femenino (compite Sarah Schleper)

Esquí de fondo



🥇🇲🇽 6:00 am: Salida por intervalos 10 km. femenino (compite Regina Martínez)

Esquí acrobático



🥇 5:15 am: Moguls masculino, Finales

Snowboard



🥇 7:56 am: Snowboard cross masculino

🥇 12:30 pm: Snowboard halfpipe femenino, Final

Patinaje de velocidad



🥇 9:30 am: 5,000 m. femenino

Luge



🥇 11:30 am: Relevos mixtos

Patinaje de velocidad en pista corta



🥇 2:36 pm: 500 m. femenino, Final A

🥇 2:48 pm: 1000 m. masculino, Final A

Curling



Round robin femenino

2:05 am

Corea del Sur vs. Estados Unidos

Japón vs. Suecia

Italia vs. Suiza

Canadá vs. Dinamarca

12:05 pm

China vs. Gran Bretaña

Italia vs. Corea del Sur

Dinamarca vs. Japón

Suecia vs. Estados Unidos

Round robin masculino

7:05 am

Noruega vs. Alemania

Estados Unidos vs. Suiza

Gran Bretaña vs. Suecia

Hockey sobre hielo



Ronda preliminar femenino

7:30 am: Finlandia vs. Canadá