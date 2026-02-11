Agenda olímpica Milano Cortina 2026: jueves 12 de febrero
Sarah Schleper y Regina Martínez saldrán a escena para representar a México en el Día 6 de competencias de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026. Estos son los eventos más relevantes de la jornada.
El jueves 12 de febrero, el Día 6 de competencias de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026, marca la participación de las mexicanas S arah Schleper y Regina Martínez.
Sarah verá acción en el Súper-G del esquí alpino para firmar su séptima participación en Juegos Olímpicos de invierno, mientras que Regina debutará en la prueba de 10 km. en salida con intervalos del esquí de fondo.
Todos los horarios están en tiempo del centro de México (GMT-6).
Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.
Esquí alpino
🥇🇲🇽 4:30 am: Súper-G femenino (compite Sarah Schleper)
Esquí de fondo
🥇🇲🇽 6:00 am: Salida por intervalos 10 km. femenino (compite Regina Martínez)
Esquí acrobático
🥇 5:15 am: Moguls masculino, Finales
Snowboard
🥇 7:56 am: Snowboard cross masculino
🥇 12:30 pm: Snowboard halfpipe femenino, Final
Patinaje de velocidad
🥇 9:30 am: 5,000 m. femenino
Luge
🥇 11:30 am: Relevos mixtos
Patinaje de velocidad en pista corta
🥇 2:36 pm: 500 m. femenino, Final A
🥇 2:48 pm: 1000 m. masculino, Final A
Curling
Round robin femenino
2:05 am
Corea del Sur vs. Estados Unidos
Japón vs. Suecia
Italia vs. Suiza
Canadá vs. Dinamarca
12:05 pm
China vs. Gran Bretaña
Italia vs. Corea del Sur
Dinamarca vs. Japón
Suecia vs. Estados Unidos
Round robin masculino
7:05 am
Noruega vs. Alemania
Estados Unidos vs. Suiza
Gran Bretaña vs. Suecia
Hockey sobre hielo
Ronda preliminar femenino
7:30 am: Finlandia vs. Canadá
Ronda preliminar masculino
9:40 am: Chequia vs. Canadá
2:10 pm: Letonia vs. Estados Unidos
2:10 pm: Alemania vs. Dinamarca