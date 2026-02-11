    Milano Cortina 2026

    Agenda olímpica Milano Cortina 2026: jueves 12 de febrero

    Sarah Schleper y Regina Martínez saldrán a escena para representar a México en el Día 6 de competencias de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026. Estos son los eventos más relevantes de la jornada.

    TUDN
    Video Prepárate! Así puedes ver los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026

    El jueves 12 de febrero, el Día 6 de competencias de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026, marca la participación de las mexicanas S arah Schleper y Regina Martínez.

    Sarah verá acción en el Súper-G del esquí alpino para firmar su séptima participación en Juegos Olímpicos de invierno, mientras que Regina debutará en la prueba de 10 km. en salida con intervalos del esquí de fondo.

    Todos los horarios están en tiempo del centro de México (GMT-6).

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

    Esquí alpino


    🥇🇲🇽 4:30 am: Súper-G femenino (compite Sarah Schleper)

    Esquí de fondo

    🥇🇲🇽 6:00 am: Salida por intervalos 10 km. femenino (compite Regina Martínez)

    Esquí acrobático


    🥇 5:15 am: Moguls masculino, Finales

    Snowboard


    🥇 7:56 am: Snowboard cross masculino
    🥇 12:30 pm: Snowboard halfpipe femenino, Final

    Patinaje de velocidad


    🥇 9:30 am: 5,000 m. femenino

    Luge


    🥇 11:30 am: Relevos mixtos

    Patinaje de velocidad en pista corta


    🥇 2:36 pm: 500 m. femenino, Final A
    🥇 2:48 pm: 1000 m. masculino, Final A

    Curling


    Round robin femenino
    2:05 am
    Corea del Sur vs. Estados Unidos
    Japón vs. Suecia
    Italia vs. Suiza
    Canadá vs. Dinamarca
    12:05 pm
    China vs. Gran Bretaña
    Italia vs. Corea del Sur
    Dinamarca vs. Japón
    Suecia vs. Estados Unidos

    Round robin masculino
    7:05 am
    Noruega vs. Alemania
    Estados Unidos vs. Suiza
    Gran Bretaña vs. Suecia

    Hockey sobre hielo


    Ronda preliminar femenino
    7:30 am: Finlandia vs. Canadá

    Ronda preliminar masculino
    9:40 am: Chequia vs. Canadá
    2:10 pm: Letonia vs. Estados Unidos
    2:10 pm: Alemania vs. Dinamarca

