    ¿Quién es Allan Corona y cuándo compite en Milano Cortina 2026?

    Allan Corona tendrá su debut en Juegos Olímpicos en la prueba de 10 km. con salida por intervalos del esquí de fondo. Es uno de los 5 representantes de México en Milano Cortina 2026.

    Ricardo Otero
    Video Conoce a Allan Corona y la fecha en la que compite en Milano Cortina

    Allan Corona saldrá al circuito de esquí de fondo para representar a México en los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026 y tener su debut en la magna justa del deporte invernal.

    Allan es uno de los tres debutantes olímpicos de México en Milano Cortina 2026, junto a su compañera de la misma disciplina, Regina Martínez, y el esquiador alpino Lasse Gaxiola.

    Como muchos deportistas invernales mexicanos, su trayectoria en el deporte inició en otras disciplinas. Por muchos años practicó triatlón y futbol americano en México.

    Pero luego de vivir en Tijuana, se mudó a Noruega, donde conoció los deportes de nieve.

    Allan Corona, durante su participación en el Campeonato Mundial de 2025 en Trondheim, Noruega.
    Noruega, el hogar de Allan Corona

    Ante la pandemia de covid-19, Allan Corona y su esposa decidieron mudarse a Noruega, luego de una visita a ese país.

    El encuentro de Allan con los deportes invernales fue una combinación entre las condiciones de vida y de socialización en Noruega con la afición que tenía su padre por el esquí alpino.

    Comenzó a practicar el esquí de fondo y el rollerski, la variante sobre asfalto para simular el esquí de fondo cuando no hay nieve.

    Desde 2022 participa en eventos internacionales y en 2023 debutó en Campeonatos Mundiales, en Planica, Eslovenia.

    ¿Cuándo compite Allan Corona en Milano Cortina 2026?

    Allan Corona vivirá su debut olímpico el viernes 13 de febrero a partir de las 4:45 am, tiempo del centro de México, en la competencia de 10 km. en salida por intervalos, en el circuito cross-country de Tesero.

    A diferencia de las pruebas convencionales de esquí de fondo con salidas multitudinarias, los participantes salen de forma escalonada, con 30 segundos de diferencia entre cada uno.

    Por tanto, el ganador no es quien cruza la meta primero, sino quien lo hace en menos tiempo.

