    Christina Carreira compite en patinaje de hielo con vestido… ¡extraviado días antes!

    Christina Carreira vivió días de incertidumbre cuando el vestido que utilizaría para sus competencias en Milano Cortina 2026 resultó extraviado.

    Ricardo Escartín
    Una de las historias más dramáticas fue la que vivió la patinadora artística Christina Carreira días antes de competir en la prueba de danza rítmica de la disciplina de danza sobre hielo junto con Anthony Ponomarenko en Milano Cortina 2026.

    Y es que el vestido que utilizó este miércoles 11 de febrero estuvo perdido días antes de encarar sus competencias.

    Descubre cuál fue la travesía del vestido y qué es lo que ocurrió para que fuera encontrado:

    En busca del vestido de Christina Carreira


    El vestido de Carreira fue diseñado por Lisa McKinnon, el cual fue empaquetado y enviado por FedEx el 24 de enero con rumbo a la Villa Olímpica de Milán, donde se ubica el Estadio de hockey sobre hielo Milano Santagiulia.

    Se tenía planeado que la indumentaria llegara a más tardar el lunes 26 de enero; sin embargo, la incertidumbre creció pues pasaban los días y no había llegado a su destino.

    El silencio por parte de FedEx hizo más preocupante la situación, por lo que el 29 de enero la diseñadora McKinnon expuso públicamente a la empresa mediante una publicación en su cuenta de Instagram.

    “¡Estamos destrozados y muy decepcionados con ustedes! ¡Necesitamos de verdad que nos ayuden ahora mismo!”, imploró.

    La diseñadora señaló que el paquete se había quedado atascado en las instalaciones de la empresa en Memphis, Tennessee.

    Ante la reacción de los usuarios de la red social, la empresa se dispuso a investigar lo sucedido. Primero comentaron que el mal clima que azotó a Memphis durante esos días era una de las dos razones menos preocupantes; la razón más alarmante era que no encontraban el paquete.

    Carreira también suplicó mediante redes que encontraran su vestido, ya que el 9 de febrero tenía la competencia de danza rítmica de la disciplina de danza sobre hielo junto con Anthony Ponomarenko.

    Finalmente, el vestido fue encontrado el miércoles 4 de febrero. Fue la propia Carreira anunció mediante redes que su creación sería entregada al día siguiente; la patinadora estadounidense por fin podría competir tranquila.

