Milano Cortina 2026 Lindsey Vonn tuvo su tercera cirugía desde su accidente en Milano Cortina 2026 Lindsey Vonn aseguró encontrarse bien y en recuperación luego de tres cirugías por las que ha pasado desde el domingo, cuando se accidentó en el descenso del esquí alpino de Milano Cortina 2026.

Por: Ricardo Otero

La aparatosa caída de Lindsey Vonn en Milano Cortina 2026

La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn se reportó después de tres cirugías de rodilla por el accidente sufrido en el descenso del esquí alpino de Milano Cortina 2026 el pasado domingo.

Vonn, quien atrajo la atención porque nueve días antes de su competencia sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, tuvo un toque con una de las puertas de la pista que le hizo perder balance y tener una aparatosa caída.

La estadounidense fue atendida en el lugar por más de 20 minutos hasta que fue retirada en helicóptero. Tras recibir atención inicial en una clínica de Cortina d'Ampezzo, fue trasladada a un hospital de Treviso.

"Hoy me operaron por tercera vez y fue un éxito", dijo Lindsey Vonn a través de una publicación en su cuenta de Instagram. "Estoy progresando y, aunque es lento, sé que estaré bien".

Pese a la lesión, hubo optimismo previo sobre su participación en la competencia, pues completó exitosamente los dos entrenamientos obligatorios, incluso con progreso de su tiempo en el segundo respecto al primero.

Aunque Lindsey Vonn no se ha pronunciado sobre su posible retiro, hace un par de días su padre dijo a periodistas que era el final de su carrera.