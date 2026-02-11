Milano Cortina 2026 Juegos Olímpicos: ¡Callando bocas! Tras ser acusada por fraude y robo, Julia Simon consigue oro en biatlón Al llegar a la meta, Simon se puso el dedo índice en la boca, dando a entender que mandaba a callar a sus críticos tras sus acusaciones por fraude y robo.



Francia tumba el dominio escandinavo en el biatlón olímpico

Julia Simon, representante de Francia y quien fue acusada por fraude con tarjeta de crédito y robo en 2022, se convirtió en protagonista del quinto día de actividades de Milano Cortina 2026 luego de conseguir oro en los 15 km individual femenino del biatlón con un tiempo de 41:15.6 y tan solo haber fallado un disparo.

Al llegar a la meta, la deportista francesa se puso el dedo índice en la boca, dando a entender con este gesto que mandaba a callar a todos sus críticos tras las acusaciones de fraude y robo que mancharon recientemente su carrera.

Con este resultado conquistado en la Arena de Biatlón de Anterselva, Simons logró su segunda presea dorada en esta edición olímpica invernal al haberlo hecho en la prueba de relevo mixto, llevada a cabo en el primer día de actividades.

Por si fuera poco, Francia obtuvo el 1-2 luego de que Lou Jeanmonnot atravesó la línea de meta con +53.1 separada de su compatriota. La atleta gala manejó la frecuencia cardiaca y la respiración en las zonas de disparo, donde únicamente falló en dos ocasiones.

El podio lo completó la búlgara Lora Hristova al cronometrar +1:04.5; de las tres medallistas, Hristova fue la que se mostró precisa en sus municiones al no equivocarse en ningún tiro a las dianas.

Esta medalla significa el regreso de Bulgaria al podio olímpico en biatlón desde Salt Lake City 2002, a su vez que significa el regreso de la mujer búlgara a uno de los tres primeros lugares desde Turín 2006.

La vez que Simons fue acusada por fraude antes de Juegos Olímpicos



En 2022, y durante unos entrenamientos del equipo francés en Noruega, Simon fue acusada por robo y fraude con tarjeta de crédito, la cual le pertenecía a su compañera Justine Braisaz-Bouchet, que en la misma prueba llevada a cabo este miércoles quedó en el lugar 80.

Simon, quien según las autoridades retiró un monto de 2,000 euros, aseguraba que no recordaba nada de lo sucedido, pero finalmente aceptó su culpa y el año pasado fue condenada por el tribunal penal de Albertville a tres meses de prisión suspendidos con la condición de no reincidir, y una multa de 15,000 euros.