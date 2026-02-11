    Milano Cortina 2026

    Juegos Olímpícos: Jordan Stolz impone récord olímpico y se queda con oro en patinaje de velocidad

    Cuando se creía que las medallas ya estaban amarradas, apareció el holandés Wennemars para disputar una segunda oportunidad, algo inusual en este evento.

    Por:
    Ricardo Escartín
    Video ¡Récord Olímpico! Brutal exhibición en el patinaje

    Una de las situaciones pocas veces vistas se llevó a cabo en el Estadio de patinaje de velocidad de Milano en el quinto día de Milano Cortina 2026 , cuando al momento de que el estadounidense Jordan Stolz, el holandés Jening de Boo y el chino Zhongyan Ning ya tenían amarradas sus medallas de oro, plata y bronce respectivamente, apareció el holandés Joep Wennemars para disputar una segunda oportunidad, algo inusual en una final de los 1000 metros.

    Todo se comenzó cuando Wennemars compitió en contra del chino Ziwen Lian en el turno de la pareja 11. El holándes, quien arrancó por dentro, vivió momentos de tensión luego de que salió en falso al sonido del disparo.

    Finalmente, en la segunda salida ambos arrancaron de manera correcta y con plena normalidad, hasta que en los últimos metros del circuito, el chino se le cerró a Wennemars en un intento de rebasar, lo que resultó en un choque de patines.

    Al llegar a la meta, el europeo, quien cronometró 1:07.58, se enojó con su rival y lo empujó dándole a entender su molestia.

    Al cabo de unas rondas de parejas más, el primer, segundo y tercer puestos se definieron mediante la participación de Stolz, quien con 1:06.28 impuso nuevo récord olímpico, el de Boo y Ning; después de ello, la sorpresa se hizo presente.

    Sin éxito, pero Joep Wennemars compitió de nuevo


    Luego de lo ocurrido con Wennemars, el equipo de Países Bajos protestó ante las autoridades y solicitaron una nueva carrera.

    La protesta fue aceptada por las autoridades, quienes programaron un Re-skate y descalificaron al chino Ziwen Lian, por lo que el holandés pasó de la frustración a la ilusión de arrebatar cualquiera de las tres preseas.

    Salió solo y por afuera en la pareja 16 luego de un breve entrenamiento por la pista. A pesar del coraje que mostró y del apoyo de la afición de su país, Wennemars no pudo ni tan siquiera superar el tiempo de su primer intento y cronometró 1:08.46.

    Al registrar un tiempo mayor que en su primera carrera, Wennemars se mantuvo en el quinto puesto, en una situación pocas veces vista en una final de patinaje de velocidad.

