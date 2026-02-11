    Milano Cortina 2026

    Francia conquista la danza sobre hielo con una pareja nueva

    La danza sobre hielo de Milano Cortina 2026 nos entregó el oro para una pareja que apenas empezó a competir justa este año, con Guillaume Cizeron y Layrence Fournier.

    Por:
    Ricardo Otero
    add
    Síguenos en Google
    Video Prepárate! Así puedes ver los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026

    Francia se llevó la medalla de oro en la danza sobre hielo del patinaje artístico de Milano Cortina 2026 para que Guillaume Cizeron se convierta en el bicampeón olímpico, pero esta vez con una pareja prácticamente nueva, Laurence Fournier.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Milano Cortina 2026

    Juegos Olímpicos: prueba histórica e Italia acapara el luege de Milano Cortina 2026
    1 mins

    Juegos Olímpicos: prueba histórica e Italia acapara el luege de Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Lindsey Vonn tuvo su tercera cirugía desde su accidente en Milano Cortina 2026
    1 mins

    Lindsey Vonn tuvo su tercera cirugía desde su accidente en Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpícos: Jordan Stolz impone récord olímpico y se queda con oro en patinaje de velocidad
    2 mins

    Juegos Olímpícos: Jordan Stolz impone récord olímpico y se queda con oro en patinaje de velocidad

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¡Sin pretextos! El entrenamiento lejos de la nieve de Regina Martínez antes de Milano Cortina 2026
    2 mins

    ¡Sin pretextos! El entrenamiento lejos de la nieve de Regina Martínez antes de Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: ¡Callando bocas! Tras ser acusada por fraude y robo, Julia Simon consigue oro en biatlón
    2 mins

    Juegos Olímpicos: ¡Callando bocas! Tras ser acusada por fraude y robo, Julia Simon consigue oro en biatlón

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Conoce las pruebas dónde competirán Sarah Schleper y Lasse Gaxiola
    3 mins

    Conoce las pruebas dónde competirán Sarah Schleper y Lasse Gaxiola

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Fuertes imágenes en Juegos Olímpicos: competidora queda inconsciente tras accidente
    1 mins

    Fuertes imágenes en Juegos Olímpicos: competidora queda inconsciente tras accidente

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: ¡Inesperado! Jakara Anthony no repite oro olímpico por atorarse en moguls
    1 mins

    Juegos Olímpicos: ¡Inesperado! Jakara Anthony no repite oro olímpico por atorarse en moguls

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Jens Luraas Oftebro es bicampeón olímpico tras salir séptimo en combinada nórdica
    2 mins

    Jens Luraas Oftebro es bicampeón olímpico tras salir séptimo en combinada nórdica

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Donovan Carrillo se identifica con Bad Bunny al terminar su rutina en Milano Cortina 2026
    1 mins

    Donovan Carrillo se identifica con Bad Bunny al terminar su rutina en Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    Una historia que partió del escándalo de la separación de Cizeron con Gabriella Papadakis, su pareja por décadas y con quien ganó la plata en Pyeongchang 2018 y el oro en Beijing 2022.

    Con apenas un año trabajando juntos y solo unos meses en competencias, el oro de Cizeron y Fournier parecía una incógnita. Y en su rutina de danza libre de este miércoles, un pequeño fallo al inicio de la rutina les hizo dudar de su destino.

    El resto de sus ejecuciones fue bien hecho, pero fue hasta que vieron las evaluaciones finales que finalmente pudieron sacudirse la presión ysaber que la presea dorada era suya.

    Justo antes de ellos, los estadounidenses Evan Bates y Madison Chock pusieron presión con una impecable rutina con una versión orquestal del clásico de los Rolling Stones, Paint It Black.

    El oro se definió por diferencia de apenas 1.43 puntos.

    El bronce fue para los canadienses Paul Poirier y Piper Gilles, que dejaron fuera del podio a la pareja de Italia.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

    Relacionados:
    Milano Cortina 2026Juegos Olímpicos de InviernoJuegos Olímpicos