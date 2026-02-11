Milano Cortina 2026 Francia conquista la danza sobre hielo con una pareja nueva La danza sobre hielo de Milano Cortina 2026 nos entregó el oro para una pareja que apenas empezó a competir justa este año, con Guillaume Cizeron y Layrence Fournier.

Francia se llevó la medalla de oro en la danza sobre hielo del patinaje artístico de Milano Cortina 2026 para que Guillaume Cizeron se convierta en el bicampeón olímpico, pero esta vez con una pareja prácticamente nueva, Laurence Fournier.

Una historia que partió del escándalo de la separación de Cizeron con Gabriella Papadakis, su pareja por décadas y con quien ganó la plata en Pyeongchang 2018 y el oro en Beijing 2022.

Con apenas un año trabajando juntos y solo unos meses en competencias, el oro de Cizeron y Fournier parecía una incógnita. Y en su rutina de danza libre de este miércoles, un pequeño fallo al inicio de la rutina les hizo dudar de su destino.

El resto de sus ejecuciones fue bien hecho, pero fue hasta que vieron las evaluaciones finales que finalmente pudieron sacudirse la presión ysaber que la presea dorada era suya.

Justo antes de ellos, los estadounidenses Evan Bates y Madison Chock pusieron presión con una impecable rutina con una versión orquestal del clásico de los Rolling Stones, Paint It Black.

El oro se definió por diferencia de apenas 1.43 puntos.

El bronce fue para los canadienses Paul Poirier y Piper Gilles, que dejaron fuera del podio a la pareja de Italia.