Milano Cortina 2026 Conoce las pruebas dónde competirán Sarah Schleper y Lasse Gaxiola Sarah Schleper y Lasse Gaxiola harán historia en el esquí alpino de Milano Cortina 2026 al ser la primera dupla de madre e hijo que compitan en una misma edición de Juegos Olímpicos de invierno.

Por: Ricardo Otero Síguenos en Google

Video Sarah Schleper y Lasse Gaxiola: historia pura en los Juegos Olímpicos

El esquí alpino es una de las disciplinas más longevas y tradicionales de los Juegos Olímpicos de invierno y México hará historia en ella en Milano Cortina 2026 con la participación de Sarah Schleper y Lasse Gaxiola.

PUBLICIDAD

Y es que los mexicanos se convertirán en la primera dupla madre e hijo que competirá en la misma edición de Juegos Olímpicos invernales. De cualquier país. De cualquier disciplina.

Para Sarah Schleper, de 46 años, serán sus séptimos Juegos. Nacida en Colorado, Estados Unidos, representó a su país de origen de Nagano 1998 a Vancouver 2010 y salió del retiro para competir por México desde Pyeongchang 2018.

Su hijo, Lasse Gaxiola, nació también en Colorado, pero tiene la nacionalidad mexicana por nacimiento gracias a su padre, Federico Gaxiola.

Al momento de su retiro, en 2011, Sarah Schleper saltó a la pista para un descenso de homenaje con su hijo, Lasse, nacido en 2008. Hoy son compañeros de delegación de México. Imagen Getty Images

La larga tradición del esquí alpino en Juegos Olímpicos

El esquí alpino ha formado parte del programa olímpico de forma ininterrumpida desde Garmisch-Partenkirchen (Alemania) 1936. A diferencia de la mayoría de los deportes olímpicos, las mismas pruebas se han realizado para hombres y mujeres en todos los Juegos.

En 1936, solo se realizó la prueba combinada, que se interrumpió de 1952 a 1984, pero se ha competido sin interrupción desde 1988.

Pero el descenso y el slalom son el sello de esta disciplina, existentes desde los Juegos de St. Moritz 1948.

El slalom gigante entró al programa desde Oslo 1952 y el Súper-G desde Calgary 1988.

Las cinco pruebas están vigentes en el programa olímpico justamente desde Calgary 1988.

Además, desde Pyeonchang 2018 se realiza el evento de equipos mixtos.

¿En qué consisten las competencias de Sarah Schleper y Lasse Gaxiola?

Sarah Schleper competirá en el Súper-G y el slalom gigante, mientras que Lasse Gaxiola también verá acción en el slalom gigante, pero a diferencia de su madre, estará en el slalom.

PUBLICIDAD

El Súper-G combina elementos de velocidad y técnica. Visualmente es similar al descenso (downhill), las puertas son menos en cantidad, pero tienen mayor variación de dirección.

Implica mayor precisión en el giro y cambios de ritmo más fuertes, además de decisión tácticas más rápidas, pues a diferencia del descenso, los esquiadores no entrenan previamente en la pista.

El slalom consta de dos descensos y visualmente es similar al downhill, pero las puertas en la pista son mucho más cercanas, por lo que, si bien la velocidad es menor, requiere de mayor técnica y control para cambiar de dirección con frecuencia.

En tanto, el slalom gigante también consta de dos descensos, pero la pista es más larga y tiene menos puertas que el slalom. Ambas versiones del slalom son consideradas más técnicas que de velocidad.

¿Cuándo compiten Sarah Schleper y Lasse Gaxiola?

Sarah Schleper y Lasse Gaxiola harán historia entre el 12 y el 16 de febrero en Milano Cortina 2026.

Estos son sus fechas y horarios de competencia, todos fijados en tiempo del centro de México (GMT-6):

Sarah Schleper



Súper G: jueves 12 de febrero, 4:30 am

Slalom gigante: domingo 15 de febrero, 3:00 y 6:30 am

Lasse Gaxiola



Slalom gigante: sábado 14 de febrero, 3:00 y 6:30 am.

Slalom: lunes 16 de febrero, 3:00 y 6:30 am.