    Juegos Olímpicos: prueba histórica e Italia acapara el luege de Milano Cortina 2026

    Por primera vez en Juegos Olímpicos se repartió medalla para el luege doble femenil.

    Por:Fernando Vázquez
    Video ¡El mejor video que verás hoy! Nariz a nariz, así fue el final en el luege femenil

    Italia se llenó de oro en el luge de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026 después de ganar de forma épica en el luge doble tanto en varonil como en femenil.

    En el femenil, Andrea Vötter y Marion Oberhofer ganaron la primera prueba de luge doble femenil en la historia de los Juegos Olímpicos.

    Encima, lo hicieron de una forma increíble, con el último sector decisivo para quitarle a Alemania la primera posición in extremis dentro de esta histórica competencia.

    Video ¡Épica narración! Increíble cierre en el luege

    Posteriormente, Emanuel Rieder y Simon Kainzwaldner se alzaron con la medalla de oro a pesar de que la dupla de Estados Unidos parecía arrebatarles el liderato, pero de nueva cuenta, el último sector del circuito fue decisivo e, incluso, los privó del podio.

    Italia desató de esta manera la locura del público local en los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026 en una jornada histórica para el luge.

