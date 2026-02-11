    Milano Cortina 2026

    Fuertes imágenes en Juegos Olímpicos: competidora queda inconsciente tras accidente

    La china Jiayu Liu protagoniza momoento de angustia en prueba dentro del snowboard.

    Por:Fernando Vázquez
    Video Se recomienda discreción: competidora queda inconsciente tras fuerte accidente


    Liu Jiayu, competidora de China, sufrió un fuerte accidente en el día 5 de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 depsués de que tuviera una caída estrepitosa en su segundo ejercicio del halfpipe femenil dentro del magno certamen.

    Jiayu no tuvo la suficiente destreza para deslizarse en el tubo durante un truco, por lo cual, se cayó de una forma bastante descompuesta y que resultó en que aterrizara con su cuello y cabeza.

    El drama y la angustia se apoderaron del escenario tras la caída. Momentos después, las asistencias médicas entraron para auxiliar a Liu, quien tuvo que ser evacuada en camilla.

    Liu Jiayu se debatía entre la clasificación y la eliminación al momento de realizar su segundo ejercicio. Quedó inconsciente por varios instantes, lo que elevó la angustia dentro de los Juegos Olímpicos.

    Hasta el momento, todavía no hay parte médico oficial sobre el estado de salud de Liu Jiayu en una justa olímpica que también contó con el accidente de Lindsey Vonn.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

