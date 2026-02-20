    Milano Cortina 2026

    ¡Drama, caídas y saltos espectaculares! El oro de Alex Ferreira en el halfpipe lo tuvo todo

    Alex Ferreira se impuso en el halfpipe del esquí acrobático de Milano Cortina 2026, en una prueba dramática con las mejores calificaciones en el tramo final y caídas aparatosas.

    Por:Ricardo Otero
    add
    Síguenos en Google
    Video Alex Ferreira se lleva el oro en el halfpipe en una historia llena de drama

    Alex Ferreira finalmente alcanzó la medalla de oro en el halfpipe del esquí acrobático de Milano Cortina 2026, en una competencia cerrada y con escenas de drama hasta en la ronda de clasificación.

    PUBLICIDAD

    Con la pelea por las medallas abierta en la carrera 3, Ferreira, su compatriota Nick Goepper, el estonio Henry Sildaru y el canadiense Brendan Mackay se jugaron todo en sus acrobacias.

    Más sobre Milano Cortina 2026

    Juegos Olímpicos: Nick Goepper pierde chance de medallas tras sufrir dramática caída
    1 mins

    Juegos Olímpicos: Nick Goepper pierde chance de medallas tras sufrir dramática caída

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¡Reyes del oro! Noruega rompe récord de medallas doradas en JJOO de invierno
    1 mins

    ¡Reyes del oro! Noruega rompe récord de medallas doradas en JJOO de invierno

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Rijpma-de Jong conquista el oro en patinaje de velocidad e impide triunfo 18 para Noruega
    1 mins

    Rijpma-de Jong conquista el oro en patinaje de velocidad e impide triunfo 18 para Noruega

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Suecia y Suiza jugarán por la medalla de oro en el curling femenino
    1 mins

    Suecia y Suiza jugarán por la medalla de oro en el curling femenino

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: ¡Imbatibles! Noruega luce su poderío con el 1-2 en biatlón
    2 mins

    Juegos Olímpicos: ¡Imbatibles! Noruega luce su poderío con el 1-2 en biatlón

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    China se apropia de los aerials en el esquí acrobático de Milano Cortina 2026
    1 mins

    China se apropia de los aerials en el esquí acrobático de Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¡Dramática escena! El campeón mundial de halfpipe, Finley Melville Ives, tuvo una fea caída
    1 mins

    ¡Dramática escena! El campeón mundial de halfpipe, Finley Melville Ives, tuvo una fea caída

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Daniela Maier le quita la corona olímpica a Sandra Naslund en skicross del esquí acrobático
    1 mins

    Daniela Maier le quita la corona olímpica a Sandra Naslund en skicross del esquí acrobático

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy viernes 20 de febrero: Alemania tiene primer oro del día
    9 Historias
    Liveblog

    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy viernes 20 de febrero: Alemania tiene primer oro del día

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Tom Brady presenció la revancha de EEUU sobre Canadá en el hockey sobre hielo de Milano Cortina 2026
    1 mins

    Tom Brady presenció la revancha de EEUU sobre Canadá en el hockey sobre hielo de Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    Ferreira firmó 93.75 puntos, para superar los 90.50 que lo colocaron en el segundo lugar después de la carrera 2.

    Pero sus rivales no lo dejaron tranquilo en el resto de la competencia. Ferreira fue plata en Pyeongchang 2018 y Beijing 2022, por lo que no quería ver diluirse el oro que se le había esquivado.

    Sildaru tuvo un recorrido impecable, pero con 93.00 puntos que no fueron suficientes para alcanzar a Ferreira.

    Enseguida, Goepper amenazaba con colarse a la medalla de oro, pero en su última acrobacia cayó con la cadera en el canto del tubo y mantuvo en vilo a los asistentes por algunos minutos. El estadounidense finalmente se levantó y salió por su propio pie.

    Video Drama: de ir por el oro a sufrir terrorífica caída en Milano Cortina

    En ese momento, Goepper tenía los 89.00 puntos del run 2 y el tercer lugar provisional.

    Pero el canadiense McKay cerró la prueba con un recorrido sin fallas y tuvo su mejor puntuación, con 91.00 que desplazó del bronce a Goepper.

    En la ronda clasificatoria, el campeón mundial Finley Melville Ives sufrió una dura caída que lo dejó inconsciente y que requirió atención médica.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

    Relacionados:
    Milano Cortina 2026Juegos Olímpicos de InviernoJuegos Olímpicos