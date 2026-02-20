Milano Cortina 2026 ¡Drama, caídas y saltos espectaculares! El oro de Alex Ferreira en el halfpipe lo tuvo todo Alex Ferreira se impuso en el halfpipe del esquí acrobático de Milano Cortina 2026, en una prueba dramática con las mejores calificaciones en el tramo final y caídas aparatosas.

Video Alex Ferreira se lleva el oro en el halfpipe en una historia llena de drama

Alex Ferreira finalmente alcanzó la medalla de oro en el halfpipe del esquí acrobático de Milano Cortina 2026, en una competencia cerrada y con escenas de drama hasta en la ronda de clasificación.

Con la pelea por las medallas abierta en la carrera 3, Ferreira, su compatriota Nick Goepper, el estonio Henry Sildaru y el canadiense Brendan Mackay se jugaron todo en sus acrobacias.

Ferreira firmó 93.75 puntos, para superar los 90.50 que lo colocaron en el segundo lugar después de la carrera 2.

Pero sus rivales no lo dejaron tranquilo en el resto de la competencia. Ferreira fue plata en Pyeongchang 2018 y Beijing 2022, por lo que no quería ver diluirse el oro que se le había esquivado.

Sildaru tuvo un recorrido impecable, pero con 93.00 puntos que no fueron suficientes para alcanzar a Ferreira.

Enseguida, Goepper amenazaba con colarse a la medalla de oro, pero en su última acrobacia cayó con la cadera en el canto del tubo y mantuvo en vilo a los asistentes por algunos minutos. El estadounidense finalmente se levantó y salió por su propio pie.

Video Drama: de ir por el oro a sufrir terrorífica caída en Milano Cortina

En ese momento, Goepper tenía los 89.00 puntos del run 2 y el tercer lugar provisional.

Pero el canadiense McKay cerró la prueba con un recorrido sin fallas y tuvo su mejor puntuación, con 91.00 que desplazó del bronce a Goepper.

En la ronda clasificatoria, el campeón mundial Finley Melville Ives sufrió una dura caída que lo dejó inconsciente y que requirió atención médica.