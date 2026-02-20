    Milano Cortina 2026

    Con show final incluido, Suiza aplasta a Noruega por el bronce del curling masculino

    Suiza le arrebató el bronce con autoridad a Noruega por 9-1 en el curling masculino, con todo y un final lleno de fantasía por parte del skip noruego Magnus Ramsfjell.

    Ricardo Escartín
    Video Suiza arrolla a Noruega y consigue el bronce en el curling masculino


    Suiza se mostró superior de principio a fin ante Noruega y le arrebató la medalla de bronce en el curling masculino por 9-1 en el noveno end, en el decimo cuarto día de actividades de Milano Cortina 2026.

    Al término del quinto end, el equipo helvético formado por el skip Yannick Schwaller, Benoit Schwarz-van Berkel, Sven Michel, Pablo Lachat-Couchepin y Kim Schwaller no le dejó hacer un juego cómodo a la escuadra nórdica, pues se impuso por 4-1.

    Su dominio siguió siendo evidente desde el sexto al noveno end, donde no le permitió a Noruega realizar ni un sólo punto. Por su parte, Suiza llegó al noveno end con una ventaja aplastante por 6-1.

    Momentos antes de terminar la novena entrada, tres piedras helvéticas estaban dentro de la casa. El skip Magnus Ramsfjell, consciente de que el regreso era imposible, realizó un tiro nulo y lleno de fantasía con la última piedra del equipo.

    Y es que dio una vuelta de 360 grados sobre su propio eje antes de soltar la piedra, la cual fue contactada por la escoba de Bendik Ramsfjell para sacar una piedra de los suizos y colocar la suya en el anillo verde de la casa.

    Entre risas de los atletas, el equipo nórdico le dio la mano al equipo suizo en señal de rendición, para sellar el partido por 9-1.

    A Suiza le gusta el bronce

    Desde Nagano 1998 hasta esta edición de invierno, Suiza ha cosechado un total de cinco medallas, de las cuales cuatro han sido de bronce. Antes de Milano Cortina, la última vez que se colgaron este metal fue en Pyeongchang 2018.

    El partido por el oro se llevará a cabo entre Gran Bretaña y Canadá este sábado, 21 de febrero al filo del mediodía (tiempo del centro de México).

