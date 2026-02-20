    Milano Cortina 2026

    ¡Reyes del oro! Noruega rompe récord de medallas doradas en JJOO de invierno

    La medalla de oro en la salida masiva de 15 km. en el biatlón masculino fue la número 17 de Noruega en Milano Cortina 2026, una cifra nunca antes vista en JJOO de invierno.

    Por:Ricardo Otero
    Video Noruega responde al dominio francés en el biatlón de Milano Cortina

    Los reyes del oro son nórdicos: Noruega llegó a su décimoséptima medalla dorada en Milano Cortina 2026, una cifra nunca antes vista en las ediciones anteriores de los Juegos Olímpicos de invierno.

    La victoria de Johannes Dale-Skjevdal en la salida masiva de 15 km. del biatlón significó la medalla de oro 17 de Noruega en Milano Cortina 2026, un nuevo récord en este rubro.

    La propia maquinaria noruega tenía la marca previa con 16 medales dorados en Beijing 2022.

    Noruega además es el mandamás del medallero histórico de los Juegos Olímpicos de invierno. La de Dale-Skjevdal fue la presea de oro número 165 para su país en 102 años de historia del evento.

    En estos juegos, el noruego Johannes Hoesflot-Klaebo se convirtió en el máximo ganador histórico de medallas de oro en Juegos Olímpicos de invierno. Lleva 10 -cinco de ellas en Milano Cortina 2026- y aspira todavía a otro metal de primer lugar.

    Video Llegó el décimo oro en la carrera de Johannes Hoesflot Klaebo

    La cuenta de Noruega puede no ser definitiva, pues aún quedan dos días de competencia, incluido el "súper sábado" previo a la Clausura, con 12 oros en disputa.

    En Milano Cortina 2026 se programaron 116 eventos de medalla.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

