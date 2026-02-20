Juegos Olímpicos: Nick Goepper pierde chance de medallas tras sufrir dramática caída
El esquiador estadounidense pasa de la gloria a la agonía en solo un segundo en la Final del halfpipe olímpico.
Nick Goepper, competidor de Estados Unidos, sufrió una fuerte caída en su salida que le anticipaba posiblemente la medalla de oro en el halfpipe del esquí acrobático de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026.
Goepper cumplía su tercera carrera en la Gran Final cuando midió mal un salto y se golpeó en el borde del tubo.
Información en progreso.