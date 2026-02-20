    Milano Cortina 2026

    Juegos Olímpicos: Nick Goepper pierde chance de medallas tras sufrir dramática caída

    El esquiador estadounidense pasa de la gloria a la agonía en solo un segundo en la Final del halfpipe olímpico.

    Por:Fernando Vázquez
    Nick Goepper, competidor de Estados Unidos, sufrió una fuerte caída en su salida que le anticipaba posiblemente la medalla de oro en el halfpipe del esquí acrobático de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026.

    Goepper cumplía su tercera carrera en la Gran Final cuando midió mal un salto y se golpeó en el borde del tubo.

    Información en progreso.

