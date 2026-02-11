Donovan Carrillo se identifica con Bad Bunny al terminar su rutina en Milano Cortina 2026
El patinador mexicano dijo esto respecto a la actuación del puertorriqueño en el Super Bowl.
La representación latinoamericana lució en dos magno eventos deportivos con Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl LX llevado a cabo en Levi’s Stadium de San Francisco y con Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno, en Milano Cortina 2026.
A su forma, ambos mandaron un mensaje de orgullo latinoamericano durante sus actuaciones.
Es por eso que luego de haber clasificado al programa libre del patinaje artístico, Carrillo se identificó con el mensaje del cantante puertorriqueño:
"Creo que mi historia hace gran referencia a todo el mensaje que mandó Bad Bunny en su presentación.”, expresó en zona mixta para Olympics.
El oriundo de Jalisco enfatizó su orgullo de representar al país en un deporte donde la participación de latinoamericanos es nula.
“Y aquí estamos; el único latinoamericano en mi deporte: patinaje artístico sobre hielo, portando mi bandera con mucho orgullo y disfrutando, dándole ese escenario que mi país se merece en esta competencia tan importante para nosotros".
¿Cuándo volverá a competir Donovan Carrillo en Milano Cortina?
El patinador artístico mexicano tratará de mejorar su puesto 22 conseguido en Beijing 2022 para así escribir una de las historias más memorables de México en citas olímpicas invernales cuando compita este viernes 13 de febrero a las 12:00 pm, tiempo del centro de México, 1pm ET, 10am PT.
La prueba donde competirán 24 patinadores se llevará a cabo en la Arena de Patinaje sobre Hielo de Milán.
