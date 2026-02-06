Milano Cortina 2026 Quién es Sarah Schleper y cuándo compite en Milano Cortina 2026 Es una de las historias más increíbles dentro del olimpismo mexicano: esto es lo que debes saber de la abanderada para Milano Cortina 2026.

México hará un récord increíble en Milano Cortina 2026

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 serán los séptimos en donde el nombre de Sarah Schleper figurará en la lista de atletas mexicanos dentro del certamen.

Se trata de toda una veterana del esquí alpino, aunque si bien los juegos en Italia marcarán su séptima aparición, en realidad, sera solamente la tercera ocasión en la que Schleper represente a México.

Los logros, la trayectoria y, desde luego, el cariño que Sarah Schleper ha demostrado al país eran elementos suficientes para tener una decisión fácil y ponerla como abanderada mexicana por segunda ocasión de manera consecutiva, después de tener el honor también en Beijing 2022.

SARAH SCHLEPER, LA VETERANA QUE SE VOLVIÓ HIJA DE MÉXICO PARA LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO



Nacida el 19 de febrero de 1979, Sarah Schleper tuvo una vida muy ligada a los deportes invernales. Su padre, Buzz Schleper fue importante para que ella tuviera amor por el esquí desde temprana edad y rodeada de los ambientes nevados de Vail, Colorado.

Schleper se especializó en el esquí alpino y compitió por primera vez en unos Juegos Olímpicos de Invierno en Nagano 1998. Schleper se casó con el mexicano Federico Gaxiola, determinante para que la esquiadora empezara el acercamiento con el país tricolor.

Retirada de las competencias en 2011, Schleper decidió volver a competir, pero ahora bajo los colores de México tiempo después, algo que logró por primera vez en Pyeonchang 2018. Su mejor posición olímpica en el slalom gigante fue la décima plaza en Turín 2006.

Sarah Schleper competirá en el slalom gigante el 15 de febrero y en el slalom el 18 de febrero en Milano Cortina 2026.