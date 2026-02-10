    Milano Cortina 2026

    Donovan Carrillo confiesa lo que pasó después de completar su rutina en Milano Cortina 2026

    El patinador mexicano no oculta su emoción después de completar su rutina en el programa corto de Juegos Olímpicos.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video Patinadora canadiense pide entregar tarea tarde por participar en Milano Cortina 2026


    Donovan Carrillo, patinador mexicano, habló en exclusiva para TUDN respecto a su sentir después de su participación en el programa corto de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 en su cuarto día de competencias.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Milano Cortina 2026

    Julia Taubitz extiende dominio de Alemania en el luge individual de Juegos Olímpicos
    1 mins

    Julia Taubitz extiende dominio de Alemania en el luge individual de Juegos Olímpicos

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Ilia Malinin lidera el patinaje artístico tras el programa corto
    1 mins

    Ilia Malinin lidera el patinaje artístico tras el programa corto

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Estas fueron las fallas en dos rutinas que le abrieron la puerta a Donovan Carrillo al programa libre
    2 mins

    Estas fueron las fallas en dos rutinas que le abrieron la puerta a Donovan Carrillo al programa libre

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Suecia se lleva el oro en el curling mixto en duelo épico ante Estados Unidos
    1 mins

    Suecia se lleva el oro en el curling mixto en duelo épico ante Estados Unidos

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Atleta confiesa serle infiel a su novia tras ganar medalla en Milano Cortina 2026
    1 mins

    Atleta confiesa serle infiel a su novia tras ganar medalla en Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¡Minions! El español Tomás Guarino sorprende en patinaje artístico de Milano Cortina 2026
    1 mins

    ¡Minions! El español Tomás Guarino sorprende en patinaje artístico de Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Donovan Carrillo clasifica en Milano Cortina 2026: ¿cuándo es su competencia en el programa libre?
    2 mins

    Donovan Carrillo clasifica en Milano Cortina 2026: ¿cuándo es su competencia en el programa libre?

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Con dedicatoria al cielo: la emotiva rutina de Maxim Naumov en Milano Cortina 2026
    2 mins

    Con dedicatoria al cielo: la emotiva rutina de Maxim Naumov en Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Arianna Fontana, la reina de oro italiana que marca un hito en Milano Cortina 2026
    2 mins

    Arianna Fontana, la reina de oro italiana que marca un hito en Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Conoce a Yuzuru Hanyu, el máximo ídolo de Donovan Carrillo
    2 mins

    Conoce a Yuzuru Hanyu, el máximo ídolo de Donovan Carrillo

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    Carrillo se refirió a lo que sucedió en su triple axel, mismo que no alcanzó a aterrizar de la mejor forma.

    "Un poquito perdí el timing del salto, solo traté de cerrarme, pero sentí algo un poco 'off', peleé por quedarme parado, ese error costó bastantes puntos, pero hay mucha energía, esperamos que sea suficiente para avanzar".

    A pesar de la falla, el mexicano Donovan Carrillo logró avanzar para participar en el programa libre este viernes al quedar en la posición 23 dentro del programa corto.

    El patinador agradeció también el apoyo que encontró en Milán para lo que es su segunda incursión en Juegos Olímpicos, después de lo hecho en Beijing 2022.

    "Sentí que volaba por unos segundos, fue algo especial, mágico, el cariño de la audiencia no lo esperaba para nada, sabía que iban a venir algunos mexicanos, y que iban a estar apoyándome, pero la respuesta fue electrizante e inspirador", concluyó.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

    Relacionados:
    Milano Cortina 2026Juegos Olímpicos de InviernoJuegos Olímpicos