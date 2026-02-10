Milano Cortina 2026 Donovan Carrillo confiesa lo que pasó después de completar su rutina en Milano Cortina 2026 El patinador mexicano no oculta su emoción después de completar su rutina en el programa corto de Juegos Olímpicos.

Carrillo se refirió a lo que sucedió en su triple axel, mismo que no alcanzó a aterrizar de la mejor forma.

"Un poquito perdí el timing del salto, solo traté de cerrarme, pero sentí algo un poco 'off', peleé por quedarme parado, ese error costó bastantes puntos, pero hay mucha energía, esperamos que sea suficiente para avanzar".

A pesar de la falla, el mexicano Donovan Carrillo logró avanzar para participar en el programa libre este viernes al quedar en la posición 23 dentro del programa corto.

El patinador agradeció también el apoyo que encontró en Milán para lo que es su segunda incursión en Juegos Olímpicos, después de lo hecho en Beijing 2022.

"Sentí que volaba por unos segundos, fue algo especial, mágico, el cariño de la audiencia no lo esperaba para nada, sabía que iban a venir algunos mexicanos, y que iban a estar apoyándome, pero la respuesta fue electrizante e inspirador", concluyó.