Milano Cortina 2026 Claudia Sheinbaum felicita a Donovan Carrillo por su clasificación en patinaje artístico A través de su cuenta de X, Claudia Sheinbam, presidenta de México, mostró su reconocimiento al patinador por asegurar su lugar en el programa libre de Milano Cortina 2026.

Luego de que Donovan Carrillo logró clasificarse al programa libre del patinaje artístico varonil en Milano Cortina 2026 este martes 10 de febrero, la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo aprovechó este momento especial para la delegación mexicana y felicitó al patinador mexicano.

Fue a través de su cuenta de X donde la Dra. Sheinbaum mostró su reconocimiento por asegurar su lugar en la próxima fase.

“Muchas felicidades a Donovan Carrillo, patinador mexicano que clasificó a la final de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. Un gran orgullo para México.”, escribió Sheinbaum a través de su red social.

La presidenta fue la encargada de abanderar a la delegación mexicana que participaría en Milano Cortina 2026 en el Palacio Nacional, el pasado 12 de enero.

Para aquella ocasión, la delegación estuvo conformada por Donovan Carrillo, Sarah Schleper, Allan Corona y Regina Martínez. Lasse Gaxiola no estaba presente ya que se clasificó como el quinto integrante días después.