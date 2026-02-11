    Milano Cortina 2026

    Juegos Olímpicos: ¡Inesperado! Jakara Anthony no repite oro olímpico por atorarse en moguls

    La australiana era favorita al oro por haber conseguido el primer puesto en fases anteriores, pero en el descenso final se atoró en la sección de moguls y obtuvo una puntuación inferior.

    Por:Fernando Vázquez
    De manera sorpresiva, la australiana Jakara Anthony no pudo repetir la medalla de oro en Beijing 2022 luego de que se atoró en la primera sección de baches de la prueba de moguls del esquí acrobático de Milano Cortina 2026.

    Este detalle llevado a cabo en Livigno Aerials & Moguls Park le hizo bajar el ritmo a lo largo de su descenso; de esta manera, obtuvo un puntaje de 60. 81, lo que la posicionó en el último lugar de ocho competidores, algo que no estaba previsto.

    Anthony era la máxima favorita a repetir el metal dorado, pues obtuvo el primer puesto en la clasificación 1, la clasificación 2 y la final 1; en la final 2, la que otorgó medallas, no pudo seguir con su racha de resultados y decepcionó con su presentación.

    Esto finalmente le abrió la puerta a la estadounidense Elizabeth Lemley para adjudicarse la medalla de oro, la primera para ella en citas olímpicas invernales, con una puntuación de 82.30.

    Mientras que su compatriota Jaelin Kauf pisó el segundo escalón del podio con 80.77, que repite el mismo color del metal logrado hace cuatro años en Beijing 2022.

    Perrine Laffont, representante de Francia y que en Pyeongchang 2018 fue la reina de esta misma disciplina al llevarse el oro, se quedó con el tercer puesto al conseguir 78.00, cuatro puntos y medio menos que Lemley.

