    Jens Luraas Oftebro es bicampeón olímpico tras salir séptimo en combinada nórdica

    Jens Luraas Oftebro sufrió de más en la combinada nórdica: salió séptimo en la etapa final y se le atoró un esquí, pero remontó para llevarse la medalla de oro en Milano Cortina 2026.

    Por:
    Ricardo Escartín
    Video Noruega hace el 1-2 en el combinado nórdico

    El noruego Jens Luraas Oftebro realizó una remontada extraordinaria en el Estadio de Esquí de Fondo de Tesero al conquistar la medalla de oro en la prueba del trampolín normal con 10 km individual masculino con un tiempo de 29:59.4, en el quinto día de actividades de Milano Cortina 2026.

    Oftebro tuvo que salir séptimo en la carrera al realizar un salto de 132.6 puntos en el trampolín normal del Estadio de Salto de Predazzo, con una salida de 28 segundos atrás a comparación del estoniano Kristjan Ilves.

    Ilves arrancó como líder al obtener el mejor salto con 132.6 puntos pero que en la prueba de fondo se rezagó hasta el puesto 6.

    Johannes Lamparter, de Austria, no se despegó de Oftebro desde los últimos kilómetros y obtuvo la medalla de plata un segundo detrás a comparación del primer lugar.

    El podio lo completó el finés Eero Hirvonen, quien largó como quinto en los 10 kilómetros y que realizó un gran esfuerzo para llegar a la línea final con un tiempo de 30:01.9.

    Jens Luraas Oftebro remontó seis posiciones en la carrera de cross-country.
    Jens Luraas Oftebro remontó seis posiciones en la carrera de cross-country.
    Imagen Getty Images

    Así fue la remontada de Jens Luraas Oftebro

    Oftebro nos dio una exhibición de esfuerzo y consistencia extraordinarios luego de que marchó como séptimo en el recorrido.

    Los primeros kilómetros fueron del dominio de Kristjan Ilves, que se despegó del pelotón con una ventaja considerable por 20 segundos de diferencia.

    A los 5 kilómetros, Ilves fue alcanzado por el pelotón y Jens Luraas Oftebro no dejó de presionar para conseguir ser el líder de la competencia.

    El drama apareció cuando, en el kilómetro 7, al noruego se le atoro el esquí en la barrera de publicidad, pero metros después se recuperó para después ser líder de la prueba, lo cual no dejó de serlo hasta en el tramo final de la meta.

    Su hermano, Einar Luraas Oftebro, quedó rezagado en la competencia al quedar doceavo.

    El austriaco Lamparter y el finés Hirvonen acompañaron al noruego en los últimos metros, pero nada pudieron hacer ante la potencia del medallista olímpico.

    Con 25 años, Jens Luraas Oftebro se convierte en doble medallista de oro olímpico luego de repetir el resultado en la prueba de trampolín grande 4 × 5 km por equipo. En esa edición también logró la plata en el trampolín grande 10 km individual.

