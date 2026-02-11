    Milano Cortina 2026

    Franjo von Allmen, el rey del esquí alpino: consigue su tercer oro en Milano Cortina 2026

    Franjo von Allmen se impuso en el Súpergigante de Milano Cortina 2026 y es el primero en conseguir tres oros en el esquí alpino olímpico, en una sola edición, en 58 años.

    Por:
    Ricardo Otero
    Video Franjo Von Allmen se cuelga su tercer oro de Milano Cortina 2026

    Franjo von Allmen sigue haciendo historia en Milano Cortina 2026. El nuevo rey del esquí alpino se colgó su tercera medalla de oro en sus primeros Juegos Olímpicos al vencer en el Súpergigante (Súper-G).

    Von Allmen paró el cronómetro en 1 minuto, 25 segundos y 32 centésimas para sumar este oro a los que obtuvo en el descenso y la prueba combinada por equipos.

    La plata fue para el estadounidense Ryan Cochran-Siegle, para repetir el logro que tuvo en Beijing 2022, esta vez con tiempo de 1:25.45.

    El también suizo Marco Odermatt completó el podio con 1:25.60. Este bronce se suma a la plata que consiguió en la combinada por equipos.

    Franjo von Allmen terminó su participación en Milano Cortina 2026 con tres oros.
    Franjo von Allmen terminó su participación en Milano Cortina 2026 con tres oros.
    Imagen Getty Images

    Franjo von Allmen: un histórico del deporte suizo

    El tercer oro de Franjo von Allmen en Milano Cortina 2026 es ya un hito histórico para su país.

    Es el primer suizo que consigue tres medallas de oro en una sola edición de Juegos Olímpicos de invierno y el tercero si consideramos los de verano.

    El gimnasta Georges Miez lo hizo en los Juegos de Amsterdam 1928, mientras que Konrad Stäheli las cosechó en el tiro deportivo de París 1900.

    Entonces, Franjo von Allmen es el primer olímpico suizo con tres oros en una edición olímpica en casi un siglo.

    Además, Von Allmen es el primer esquiador masculino con tres oros en una misma edición de los Juegos Olímpicos de Invierno desde que lo hizo el francés Jean Claude Killy en Grenoble 1968, y el tercero de toda la historia. Toni Sailer fue el primero, en Cortina d'Ampezzo 1956.

