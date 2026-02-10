Agenda olímpica Milano Cortina 2026: miércoles 11 de febrero
La actividad de Milano Cortina 2026 del miércoles 11 de febrero consiste en una jornada con 7 eventos de medalla y el inicio del torneo de curling masculino. Te mostramos lo que debes seguir.
Con el Día 5 de competencias en Milano Cortina 2026, se entregarán siete medallas de oro, además de que el hockey femenino termina su ronda preliminar e inicia el torneo masculino de curling. Esta es la agenda del día.
Todos los horarios están denotados en tiempo del centro de México (GMT-6).
Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.
Esquí alpino
🥇 4:30 am: Súper-G masculino
Combinado nórdico
🥇 6:45 am: Trampolín normal Gundersen individual / esquí de fondo 10 kms.
Biatlón
🥇 7:15 am: Individual 15 km. femenino
Esquí acrobático
🥇 7:15 am: Moguls femenino, finales
Patinaje de velocidad
🥇 11:30 am: 1000 m masculino
Luge
🥇 11:53 am: Dobles femenino, carrera 2
Patinaje artístico
🥇 12:30 pm: Danza sobre hielo, danza libre
Hockey sobre hielo
Femenino, ronda preliminar
9:40 am: Eslovaquia vs. Finlandia, Grupo B
2:10 pm: Suecia vs. Italia, Grupo B
Curling
Masculino, round robin
12:05
Suecia vs. Italia
Canadá vs. Alemania
Chequia vs. Estados Unidos
China vs. Gran Bretaña