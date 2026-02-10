    Milano Cortina 2026

    Agenda olímpica Milano Cortina 2026: miércoles 11 de febrero

    La actividad de Milano Cortina 2026 del miércoles 11 de febrero consiste en una jornada con 7 eventos de medalla y el inicio del torneo de curling masculino. Te mostramos lo que debes seguir.

    TUDN
    Video Prepárate! Así puedes ver los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026

    Con el Día 5 de competencias en Milano Cortina 2026, se entregarán siete medallas de oro, además de que el hockey femenino termina su ronda preliminar e inicia el torneo masculino de curling. Esta es la agenda del día.

    Todos los horarios están denotados en tiempo del centro de México (GMT-6).

    Esquí alpino


    🥇 4:30 am: Súper-G masculino

    Combinado nórdico

    Más sobre Milano Cortina 2026

    Claudia Sheinbaum felicita a Donovan Carrillo por su clasificación en patinaje artístico
    1 mins

    Claudia Sheinbaum felicita a Donovan Carrillo por su clasificación en patinaje artístico

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Donovan Carrillo confiesa lo que pasó después de completar su rutina en Milano Cortina 2026
    1 mins

    Donovan Carrillo confiesa lo que pasó después de completar su rutina en Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Julia Taubitz extiende dominio de Alemania en el luge individual de Juegos Olímpicos
    1 mins

    Julia Taubitz extiende dominio de Alemania en el luge individual de Juegos Olímpicos

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Ilia Malinin lidera el patinaje artístico tras el programa corto
    1 mins

    Ilia Malinin lidera el patinaje artístico tras el programa corto

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Estas fueron las fallas en dos rutinas que le abrieron la puerta a Donovan Carrillo al programa libre
    2 mins

    Estas fueron las fallas en dos rutinas que le abrieron la puerta a Donovan Carrillo al programa libre

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Suecia se lleva el oro en el curling mixto en duelo épico ante Estados Unidos
    1 mins

    Suecia se lleva el oro en el curling mixto en duelo épico ante Estados Unidos

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Atleta confiesa serle infiel a su novia tras ganar medalla en Milano Cortina 2026
    1 mins

    Atleta confiesa serle infiel a su novia tras ganar medalla en Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¡Minions! El español Tomás Guarino sorprende en patinaje artístico de Milano Cortina 2026
    1 mins

    ¡Minions! El español Tomás Guarino sorprende en patinaje artístico de Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Donovan Carrillo clasifica en Milano Cortina 2026: ¿cuándo es su competencia en el programa libre?
    2 mins

    Donovan Carrillo clasifica en Milano Cortina 2026: ¿cuándo es su competencia en el programa libre?

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Con dedicatoria al cielo: la emotiva rutina de Maxim Naumov en Milano Cortina 2026
    2 mins

    Con dedicatoria al cielo: la emotiva rutina de Maxim Naumov en Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026


    🥇 6:45 am: Trampolín normal Gundersen individual / esquí de fondo 10 kms.

    Biatlón


    🥇 7:15 am: Individual 15 km. femenino

    Esquí acrobático


    🥇 7:15 am: Moguls femenino, finales

    Patinaje de velocidad


    🥇 11:30 am: 1000 m masculino

    Luge


    🥇 11:53 am: Dobles femenino, carrera 2

    Patinaje artístico


    🥇 12:30 pm: Danza sobre hielo, danza libre

    Hockey sobre hielo


    Femenino, ronda preliminar
    9:40 am: Eslovaquia vs. Finlandia, Grupo B
    2:10 pm: Suecia vs. Italia, Grupo B

    Curling


    Masculino, round robin
    12:05
    Suecia vs. Italia
    Canadá vs. Alemania
    Chequia vs. Estados Unidos
    China vs. Gran Bretaña

