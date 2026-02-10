    Milano Cortina 2026

    Julia Taubitz extiende dominio de Alemania en el luge individual de Juegos Olímpicos

    El oro de Julia Taubitz para Alemania en el luge individual de Milano Cortina 2026 es el octavo al hilo para su país, que ha arrasado desde los Juegos Olímpicos Nagano 1998.

    El Centro de deslizamiento de Cortina fue testigo de cómo la germana Julia Taubitz obtuvo la medalla olímpica en el l uge de la prueba individual, en el cuarto día de actividad de Milano Cortina 2026, dando razones de más de por qué Alemania es la potencia indiscutible en esta disciplina.

    La joven de 29 años realizó cuatro carreras impecables, donde solo conoció el primer lugar en cada una de ellas. El tiempo combinado fue de 3:30.625, y de esta manera se adjudicó el oro olímpico por primera vez en su carrera.

    Julia Taubitz nunca ha visto en vida a Alemania perder esta prueba. Esta vez fue ella quien ganó el oro.
    Julia Taubitz nunca ha visto en vida a Alemania perder esta prueba. Esta vez fue ella quien ganó el oro.
    Imagen Getty Images

    Por su parte, la letona Elina Bota consiguió pisar el segundo escalón del podio con 3:31.543, a una distancia notable de la ganadora.

    Ashley Farquharson, representante de Estados Unidos se quedó con el bronce con un tiempo de +0.957 a comparación del primer lugar.

