Milano Cortina 2026 ¿Quién es Regina Martínez y cuándo compite en Milano-Cortina 2026? Regina Martínez debutará en el esquí de fondo de los Juegos Olímpicos en Milano-Cortina 2026.

Video Conoce a Regina Martinez, la mexicana que hará historia en Milano Cortina 2026



Regina Martínez vive donde la nieve se ve prácticamente solo en sueños, pero sus antecedentes deportivos y sus estudios en el norte de Estados Unidos le hicieron voltear al esquí de fondo.

La mexicana reside en Miami, un paraíso tropical, donde ejerce su profesión de médico de urgencias. Un destino que parece cualquier cosa menos uno propicio para una deportista invernal. Pero Regina conoció el esquí de fondo casi por necesidad en Minnesota, donde estudió.

Luego de probar suerte en el futbol, donde jugó en las fuerzas básicas para Pumas y en la Liga de Costa Rica, en 2019 llegó a Minnesota y entre la necesidad de dominar la nieve y la inspiración que le dio la participación de Germán Madrazo en Pyeongchang 2018, se decidió por practicar el esquí.

Contactó a Madrazo, quien vivía en McAllen, Texas, y se trasladó a Minnesota para enseñarle la técnica básica del esquí a Regina. Y en un año, la estudiante de medicina ya estaba participando en un campeonato mundial de esquí nórdico.

Vivir en Miami y practicar deportes de invierno



Regina Martínez se trasladó para ejercer profesionalmente en Miami. Alejada de la nieve, tuvo que encontrar un gimnasio abierto las 24 horas, practicar con esquíes sobre ruedas y, sobre todo, compaginar la práctica del deporte con un demandante trabajo que puede exigirle hasta 80 horas a la semana.

Pero eso no la detuvo para lograr ser la primera esquiadora de fondo que representa a México en unos Juegos Olímpicos de verano.

Solo tres mexicanos han participado en esta disciplina en los Juegos Olímpicos hasta antes de Milano-Cortina 2026: Roberto Álvarez en Calgary 1988 y Albertville 1992, Germán Madrazo en Pyeongchang 2018 y Jonathan Soto en Beijing 2022.

Fecha y horario de competencia de Regina Martínez



En Milano-Cortina 2026, México contará por primera vez con dos, ya que además de Regina, Allan Corona también clasificó, ambos en la misma prueba de su respectiva rama, los 10 kms. en salida por intervalos.

En esta prueba, los esquiadores salen cada 30 segundos, por lo que los ganadores no se determinan por el momento en el que cruzaron la meta, sino por su registro de tiempo desde que tomaron la salida.

