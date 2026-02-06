Milano Cortina 2026 Lindsay Vonn completa entrenamiento tras ruptura de ligamento cruzado Pese a una dura lesión en la rodilla izquierda, Lindsay Vonn se prepara para competir en el descanso de esquí alpino en Milano Cortina 2026.

Video Lindsey Vonn competirá en los Juegos Olímpicos con el ligamento cruzado roto



La estadounidense Lindsay Vonn ya acaparó miradas este viernes, y eso que ni siquiera ha comenzado su participación en el esquí alpino de Milano Cortina 2026 .

Vonn completó el primer entrenamiento oficial del descenso en esquí, pese a que hace apenas una semana sufrió una ruptura del ligamento anterior cruzado de la rodilla izquierda.

Es el primer entrenamiento de descenso femenino en el Tofane Alpine Skiing Centre, pues el de este jueves tuvo que ser cancelado por las condiciones climáticas.

Lindsay Vonn tiene programada su participación en Milano Cortina 2026 para este domingo 8 de febrero a partir de las 4:30 am, tiempo del centro de México.

La lesión de Lindsay VonnApenas el pasado viernes 30 de enero, Vonn sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda al competir en Crans-Montana, Suiza.

La estadounidense aseguró en conferencia de prensa hace algunos días, así como en publicaciones de sus cuentas de redes sociales, que participará en estos Juegos Olímpicos pese a su lesión .

La esquiadora aseguró que consultó con especialistas su situación y le dieron luz verde para competir en sus quintos Olímpicos.

"Mi rodilla no está hinchada y, con la ayuda de una rodillera, estoy segura de que puedo competir el domingo", dijo Vonn en una conferencia de prensa el pasado martes.

Vonn posee tres medallas olímpicas, incluido el oro del descenso en Vancouver 2010. Se retiró en 2019 y volvió a la alta competencia desde finales de 2024 con el foco puesto en Milano Cortina 2026.