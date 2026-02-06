    Milano Cortina 2026

    Lindsay Vonn completa entrenamiento tras ruptura de ligamento cruzado

    Pese a una dura lesión en la rodilla izquierda, Lindsay Vonn se prepara para competir en el descanso de esquí alpino en Milano Cortina 2026.

    Por:Ricardo Otero
    add
    Síguenos en Google
    Video Lindsey Vonn competirá en los Juegos Olímpicos con el ligamento cruzado roto


    La estadounidense Lindsay Vonn ya acaparó miradas este viernes, y eso que ni siquiera ha comenzado su participación en el esquí alpino de Milano Cortina 2026 .

    PUBLICIDAD

    Vonn completó el primer entrenamiento oficial del descenso en esquí, pese a que hace apenas una semana sufrió una ruptura del ligamento anterior cruzado de la rodilla izquierda.

    Más sobre Milano Cortina 2026

    Horario y dónde ver la inauguración de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026
    1 mins

    Horario y dónde ver la inauguración de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Donovan Carrillo: el patinador que inspira a México
    1 mins

    Donovan Carrillo: el patinador que inspira a México

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¿En qué lugar saldrá México durante la inauguración de Milano Cortina 2026?
    1 mins

    ¿En qué lugar saldrá México durante la inauguración de Milano Cortina 2026?

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, es visto en el hockey de Milano-Cortina 2026
    1 mins

    JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, es visto en el hockey de Milano-Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¡Pura estrella! Andrea Bocelli, Laura Pausini y Mariah Carey cantarán en la inauguración de Milano Cortina 2026
    2 mins

    ¡Pura estrella! Andrea Bocelli, Laura Pausini y Mariah Carey cantarán en la inauguración de Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Agenda olímpica Milano Cortina 2026: jueves 6 de febrero
    1 mins

    Agenda olímpica Milano Cortina 2026: jueves 6 de febrero

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: Italia pierde invicto de 12 partidos ante Canadá en curling
    1 mins

    Juegos Olímpicos: Italia pierde invicto de 12 partidos ante Canadá en curling

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: AMA investigará posible dopaje por ensanchamiento del pene en esquiadores olímpicos
    2 mins

    Juegos Olímpicos: AMA investigará posible dopaje por ensanchamiento del pene en esquiadores olímpicos

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: ¿Por qué se rocía agua en las pistas de curling?
    1 mins

    Juegos Olímpicos: ¿Por qué se rocía agua en las pistas de curling?

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos de Invierno: ¡Cada vez más cerca! La llama olímpica enciende la Arena de Hockey
    1 mins

    Juegos Olímpicos de Invierno: ¡Cada vez más cerca! La llama olímpica enciende la Arena de Hockey

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    Es el primer entrenamiento de descenso femenino en el Tofane Alpine Skiing Centre, pues el de este jueves tuvo que ser cancelado por las condiciones climáticas.

    Lindsay Vonn tiene programada su participación en Milano Cortina 2026 para este domingo 8 de febrero a partir de las 4:30 am, tiempo del centro de México.

    La lesión de Lindsay VonnApenas el pasado viernes 30 de enero, Vonn sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda al competir en Crans-Montana, Suiza.

    La estadounidense aseguró en conferencia de prensa hace algunos días, así como en publicaciones de sus cuentas de redes sociales, que participará en estos Juegos Olímpicos pese a su lesión.

    La esquiadora aseguró que consultó con especialistas su situación y le dieron luz verde para competir en sus quintos Olímpicos.

    "Mi rodilla no está hinchada y, con la ayuda de una rodillera, estoy segura de que puedo competir el domingo", dijo Vonn en una conferencia de prensa el pasado martes.

    Vonn posee tres medallas olímpicas, incluido el oro del descenso en Vancouver 2010. Se retiró en 2019 y volvió a la alta competencia desde finales de 2024 con el foco puesto en Milano Cortina 2026.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

    Relacionados:
    Milano Cortina 2026Juegos OlímpicosJuegos Olímpicos de Invierno