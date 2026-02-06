Milano Cortina 2026 ¡Son bellísimos! Conoce los pebeteros olímpicos que iluminarán Milano Cortina 2026 Los pebeteros están inspirados en la concepción geométrica y artística de Leonardo da Vinci.

Durante 17 días, la flama olímpica será la encargada de resplandecer en cada rincón de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. Esta edición es especial ya que será la primera vez que se cuente con dos pebeteros.

La ceremonia de Apertura se llevará a cabo este viernes 6 de febrero a la 1 p.m. (tiempo del centro de México) en el Estadio San Siro y el momento cumbre del encendido se llevará a cabo en dos plazas distintas: el Arco della Pace en Milán y la Piazza Angelo Dibona, en Cortina d’Ampezzo.

Conoce más detalles más importantes acerca de los dos pebeteros:

¿En qué están inspirados los pebeteros olímpicos?

Ambos pebeteros cuentan con el mismo diseño. Están inspirados en uno de los mayores genios a nivel mundial: Leonardo da Vinci, quien nació en Anchiano, Italia.

Sus nudos perfectamente entrelazados por la geometría recuerdan el enfoque de sus obras.

Milán es muy representativa para este magnífico autor, pues algunas de sus obras fueron concebidas en esta ciudad, como la Última Cena en Santa Maria delle Grazie, o la Sala delle Asse, donde también plasma su visión geométrica.

El material por el cual fueron creados ambos pebeteros en forma de esfera es de los más resistentes, ya que fueron diseñados a partir de aluminio aeronáutico, que se utiliza para los componentes de los aviones.

La flama estará en medio de esta estructura y estará protegida por un domo de vidrio y metal; asimismo, la esfera tiene un mecanismo que generará un constante movimiento de apertura y cierre.

Durante la ceremonia de clausura llevada a cabo en la Arena de Verona, ambos pebeteros serán apagados en simultáneo, marcando el adiós de Milano Cortina 2026, pero se volverán a encender para los Paralímpicos invernales celebrados en marzo.