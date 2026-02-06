Milano Cortina 2026 Horario y dónde ver la inauguración de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026 Un momento cumbre de la magna justa invernal está por llegar y aquí te decimos cómo ver la transmisión.

Video Esto es lo que todos esperamos: así puedes ver la Inauguración de Milano-Cortina 2026

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 arrancan este viernes 6 de febrero, fecha en la que se llevará a cabo la tan esperada ceremonia de inauguración.

Siempre espectacular, entrañable e inolvidable, la inauguración de estos Juegos Olímpicos de Invierno contarán con varias sorpresas y será la primera vez de varias cosas en un evento de esta talla, como el hecho de que se llevará a cabo en varias sedes.

PUBLICIDAD

Eso sí, la sede principal será el Estadio San Siro de Milán, Italia, aunque la ceremonia está prevista a tener otros epicentros.

Incluso, se tiene previsto que Milano-Cortina cuente con dos pebeteros que serán encendidos al mismo tiempo, uno en cada una de las sedes principales de la magna justa.

CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO LA INAUGURACIÓN DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO MILANO CORTINA 2026



Laura Paussini, Mariah Carey, Andrea Bocelli, Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore son algunas de las celebridades que se presentarán en la ceremonia de inauguración.

Cuándo es la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026: 8 de febrero en el Estadio San Siro

A qué hora es la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 : 12:40 pm, tiempo del centro de México, 1:40pm ET, 10:40am PT.

Dónde ver EN VIVO la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026: en México podrás seguir la transmisión por Canal 9 y ViX.