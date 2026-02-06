Milano Cortina 2026 ¿En qué lugar saldrá México durante la inauguración de Milano Cortina 2026? México es una de las 92 delegaciones que saldrá en el desfile de las naciones durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno Milano Cortina 2026.

Por: Ricardo Escartín Síguenos en Google

Video 'Modelo' y atleta. Así lució Donovan Carrillo en una pasarela olímpica.



La fiesta invernal que reúne al mundo comenzará este viernes 6 de febrero a la 1:00 pm con la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026, donde la delegación de México desfilará por undécima vez en estas justas.

PUBLICIDAD

Esta edición contará con la particularidad de ser la primera en la historia de las justas olímpicas invernales que la ceremonia de apertura se desarrolle con desfiles de los deportistas en las zonas donde competirán a lo largo de 17 días.

Alrededor de 3,500 atletas representados por 92 delegaciones nacionales serán los protagonistas cuando se lleve a cabo el desfile que, como marca el protocolo, comenzará con Grecia y se cerrará con Italia, el país anfitrión.

Los demás países tendrán que salir de acuerdo al orden del abecedario latino, el mismo en el que se basa la lengua italiana.

¿En qué lugar sale México en la inauguración de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026?



La delegación mexicana conformada por los abanderados Sarah Schleper y Donovan Carrillo, así como Allan Corona, Regina Martínez y Lasse Gaxiola, desfilará en el lugar 58, después de Marruecos y antes que la República de Moldavia.

Es importante recordar que el orden del segundo al penúltimo país que desfila se da estrictamente por orden alfabético de acuerdo al idioma oficial del país anfitrión, en este caso, el italiano.

Grecia sale primero como un honor vitalicio por ser la nación creadora de los Juegos Olímpicos desde las ediciones de la antigüedad.

Italia saldrá último en el desfile por cuarta vez en su historia, si consideramos las ediciones olímpicas de invierno y verano.