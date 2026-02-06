Milano Cortina 2026 Donovan Carrillo: el patinador que inspira a México Aún cuando faltan dos días para la ceremonia de apertura de Milano-Cortina 2026, inician las competencias.

Donovan Carrillo llegará a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 como todo un referente del deporte mexicano, luego de haberse ubicado en el lugar 22 de la final de patinaje artístico en la disciplina individual en Beijing 2022.

Carrillo Suazo, quien debido a este resultado es valorado como el mejor deportista mexicano en la historia de esta disciplina, nació el 17 de noviembre de 1997, en Zapopan, Jalisco.

Desde muy temprana edad comenzó a practicar gimnasia y clavados; sin embargo, su gusto por el patinaje artístico se le presentó a los 8 años de edad.

La falta de apoyos y la limitada infraestructura para practicar este deporte en Guadalajara y León, ciudad a la que se trasladó para seguir su preparación en una pista de un centro comercial, formaban parte de su día a día.

Pese a esto, Carrillo logró destacar a nivel nacional y generar buenos resultados en campeonatos internacionales junior y senior. Su constancia valió la pena y obtuvo con 22 años una plaza para Beijing 2022, siendo la primera vez en 30 años que un mexicano participaba en esta competencia.

Asimismo, tiene el honor de ser el primer patinador mexicano en la historia que logró pasar del programa corto al programa libre olímpico.

¿Cuándo compite Donovan Carrillo en Milano-Cortina 2026?

El patinador mexicano participará en el programa corto de la disciplina individual masculina el martes, 10 de febrero a las 11:30 a.m. (hora del centro de México). Si clasifica, entrará al programa libre tres días después en punto de las 12:00 p.m.

Las competencias se llevarán a cabo en la Arena de Patinaje sobre Hielo de Milán, en el municipio de Assago, Milán.