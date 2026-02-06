    Milano Cortina 2026

    La antorcha está a nada de llegar al Estadio San Siro para la Inauguración de Milano Cortina 2026

    Kirsty Coventry y Zlatan Ibrahimovic ya fueron parte del recorrido de la flama que iluminará milano Cortina 2026 durante 17 días

    Por:
    Ricardo Escartín
    add
    Síguenos en Google
    Video Una histórica ¡Conoce a la atleta con más medallas en Olímpicos de Invierno

    La antorcha olímpica continúa en la fase final hacia el Estadio San Siro, escenario que albergará la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026 este viernes, 6 de febrero a la 1 p.m. (tiempo del Centro de México).

    PUBLICIDAD

    Entre las figuras destacadas que ya fueron partícipes de los relevos se encuentran Kirsty Coventry, presidenta del COI, y Zlatan Ibrahimovic, ex futbolista y actual consejero de la directiva del AC Milan.

    Kirsty Coventry
    La máxima dirigente y responsable de dirigir el movimiento olímpico en el mundo tomó por unos momentos la llama olímpica, donde se le vio con una sonrisa en la cara al momento de saludar a los presentes.

    Más sobre Milano Cortina 2026

    Juegos Olímpicos EN VIVO Ceremonia de Inauguración Milano-Cortina 2026: ¡Hoy inicia la gran fiesta invernal!
    6 Historias
    Liveblog

    Juegos Olímpicos EN VIVO Ceremonia de Inauguración Milano-Cortina 2026: ¡Hoy inicia la gran fiesta invernal!

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Lindsay Vonn completa entrenamiento tras ruptura de ligamento cruzado
    1 mins

    Lindsay Vonn completa entrenamiento tras ruptura de ligamento cruzado

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Horario y dónde ver la inauguración de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026
    1 mins

    Horario y dónde ver la inauguración de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Donovan Carrillo: el patinador que inspira a México
    1 mins

    Donovan Carrillo: el patinador que inspira a México

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¿En qué lugar saldrá México durante la inauguración de Milano Cortina 2026?
    1 mins

    ¿En qué lugar saldrá México durante la inauguración de Milano Cortina 2026?

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, es visto en el hockey de Milano-Cortina 2026
    1 mins

    JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, es visto en el hockey de Milano-Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¡Pura estrella! Andrea Bocelli, Laura Pausini y Mariah Carey cantarán en la inauguración de Milano Cortina 2026
    2 mins

    ¡Pura estrella! Andrea Bocelli, Laura Pausini y Mariah Carey cantarán en la inauguración de Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Agenda olímpica Milano Cortina 2026: jueves 6 de febrero
    1 mins

    Agenda olímpica Milano Cortina 2026: jueves 6 de febrero

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: Italia pierde invicto de 12 partidos ante Canadá en curling
    1 mins

    Juegos Olímpicos: Italia pierde invicto de 12 partidos ante Canadá en curling

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: AMA investigará posible dopaje por ensanchamiento del pene en esquiadores olímpicos
    2 mins

    Juegos Olímpicos: AMA investigará posible dopaje por ensanchamiento del pene en esquiadores olímpicos

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    A su vez se le vio junto con Thomas Bach, quien es su predecesor y presidente honorario del COI.

    La exnadadora y dirigente zimbabuense fue elegida como presidenta del Comité Olímpico Internacional el pasado 23 de junio de 2025, lo que la convierte en la primera mujer en la historia del organismo.

    Entre Atenas 2004 y Pekín 2008, obtuvo 7 medallas olímpicas, dos de oro.

    Desde 1894, el COI ha tenido 10 presidentes.

    Zlatan Ibrahimovic
    Durante su turno como relevista, Ibra pudo disfrutar un momento con la flama y expresó la emoción que sentía por ser parte de este evento:

    “Es una ilusión infinita, estoy muy honrado. Siempre he dicho que Italia es mi segunda casa; un país que me ha dado tanto. Es un momento que siempre estará conmigo. AC Milan y Milán es parte de mi vida.”, dijo en entrevista a Olympics.

    El exfutbolista y dirigente es procedente de Suecia, pero su historia está muy enlazada con la ciudad de Milán al haber formado parte del AC Milán, club donde hoy milita Santiago Giménez, en dos etapas: 2010-2011 y 2011-2012.

    PUBLICIDAD

    Durante su estancia obtuvo un Scudetto, un Supercoppa Italiana y una Serie A.

    Actualmente funge como una de las cabezas principales de la directiva del AC Milan.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

    Relacionados:
    Milano Cortina 2026Juegos OlímpicosJuegos Olímpicos de Invierno