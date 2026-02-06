Milano Cortina 2026 La antorcha está a nada de llegar al Estadio San Siro para la Inauguración de Milano Cortina 2026 Kirsty Coventry y Zlatan Ibrahimovic ya fueron parte del recorrido de la flama que iluminará milano Cortina 2026 durante 17 días

La antorcha olímpica continúa en la fase final hacia el Estadio San Siro, escenario que albergará la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026 este viernes, 6 de febrero a la 1 p.m. (tiempo del Centro de México).

Entre las figuras destacadas que ya fueron partícipes de los relevos se encuentran Kirsty Coventry, presidenta del COI, y Zlatan Ibrahimovic, ex futbolista y actual consejero de la directiva del AC Milan.

Kirsty Coventry

La máxima dirigente y responsable de dirigir el movimiento olímpico en el mundo tomó por unos momentos la llama olímpica, donde se le vio con una sonrisa en la cara al momento de saludar a los presentes.

A su vez se le vio junto con Thomas Bach, quien es su predecesor y presidente honorario del COI.

La exnadadora y dirigente zimbabuense fue elegida como presidenta del Comité Olímpico Internacional el pasado 23 de junio de 2025, lo que la convierte en la primera mujer en la historia del organismo.

Entre Atenas 2004 y Pekín 2008, obtuvo 7 medallas olímpicas, dos de oro.

Desde 1894, el COI ha tenido 10 presidentes.

Zlatan Ibrahimovic

Durante su turno como relevista, Ibra pudo disfrutar un momento con la flama y expresó la emoción que sentía por ser parte de este evento:

“Es una ilusión infinita, estoy muy honrado. Siempre he dicho que Italia es mi segunda casa; un país que me ha dado tanto. Es un momento que siempre estará conmigo. AC Milan y Milán es parte de mi vida.”, dijo en entrevista a Olympics.

El exfutbolista y dirigente es procedente de Suecia, pero su historia está muy enlazada con la ciudad de Milán al haber formado parte del AC Milán, club donde hoy milita Santiago Giménez, en dos etapas: 2010-2011 y 2011-2012.

Durante su estancia obtuvo un Scudetto, un Supercoppa Italiana y una Serie A.

Actualmente funge como una de las cabezas principales de la directiva del AC Milan.