    Milano Cortina 2026

    ¡México desfila en Inauguración Milano Cortina 2026!

    La delegación mexicana desfiló simultáneamente en cuatro sedes distintas durante la ceremonia de Apertura de Milano Cortina 2026

    Ricardo Escartín
    Video ¡Ceremonia inaugural en marcha! La magna fiesta invernal inicia

    La espera terminó. México hizo acto de presencia en el desfile de los atletas durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos.

    Luego de que se presentaron 57 delegaciones de un total de 92, México por fin desfiló simultáneamente en cuatro sedes distintas de Milano Cortina 2026: Milán, Cortina, Livigno y Pedrazzo.

    Esta es la primera vez en la historia de las justas olímpicas que la ceremonia de apertura se desarrolla con desfiles de los deportistas en sedes de diferentes ciudades o poblaciones.

    La delegación mexicana está conformada por los abanderados Sarah Schleper, Donovan Carrillo, Allan Corona, Regina Martínez y Lasse Gaxiola, quienes expresaron al público su entusiasmo.

    Pocos, pero bien repartidos en las sedes de la inauguración de Milano-Cortina 2026

    Un solitario Donovan Carrillo se llevó los reflectores en el Estadio San Siro, sede principal de la ceremonia, y que deleitará a todos con su coreografía en la Arena de Patinaje sobre Hielo de Milán.

    Sarah Schleper emocionó al público en Cortina d’Ampezzo. Por su parte, su hijo Lasse Gaxiola se hizo presente en la sede de Livigno. Los esquiadores alpinos competirán en las zonas de Bormio y Socrepes, respectivamente.

    Regina Martínez y Allan Corona desfilaron en la zona de Pedrazzo. En la zona de Tesero defenderán los colores de la bandera mexicana en las pruebas de esquí de fondo.

    Carrillo tratará de mejorar su puesto 22 logrado en Beijing 2022 en patinaje artístico, mientras que Schleper hará historia al convertirse en la primera mujer en tener siete participaciones olímpicas en esquí alpino.

    En el llamativo uniforme utilizado por los integrantes mexicanos predominan las tonalidades del rosa, el morado, el azul y el gris, y está inspirado en conceptos culturales del país.

    Esta es la onceava ocasión que México desfila en estas justas olímpicas de invierno.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

