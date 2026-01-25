Juegos Olímpicos Donovan Carrillo cierra preparación para Milano Cortina 2026 en China El patinador mexicano participó en el Campeonato de los Cuatro Continentes este fin de semana.

Video Con estas canciones Donovan Carrillo buscará la medalla olímpica

Donovan Carrillo, clasificado a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, cerró su preparación para el evento en Italia este fin de semana.

El patinador mexicano participó en el Campeonato de los Cuatro Continentes de patinaje artístico que se celebró en Beijing, China.

Carrillo finalizó en el puesto 15 y al término de la competencia dio declaraciones a la prensa, esto para dar sensaciones de lo que vivió en el hielo.

"Hoy fue un día de mucho aprendizaje. Honestamente siento que esta competencia me ayuda mucho, con una gran retroalimentación para mejorar antes de los Juegos Olímpicos. Mi expectativa para los Juegos Olímpicos es tener una rutina limpia, hacer lo mejor de mí y que mi gente en México se sienta muy orgullosa de como patino", señaló el mexicano.

¿CUÁNDO COMPITE DONOVAN CARRILLO EN MILANO CORTINA 2026?



Donovan Carrillo, quien cuenta con 26 años, competirá el 10 de febrero en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026.