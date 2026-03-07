    Milano Cortina 2026

    Mexicano Arly Velásquez sufre accidente en debut en Paralímpicos de Milano Cortina 2026

    El esquiador mexicano sufre un problema en su primera participación en los Juegos Paralímpicos de Invierno.

    Por:Fernando Vázquez
    Arly Velásquez, único representante de México en los Juegos Paralímpicos Milano Cortina 2026, sufrió un accidente en su primera aparición en la magna justa.

    Velásquez no pudo completar su prueba en el downhill del esquí alpino adaptado y acabó por impactarse en una barrera del circuito en el descenso.

    Se trata de la primera salida de Velásquez en Milano Cortina 2026 que, a su vez, representa su quinta aparición de los Juegos Paralímpicos.

    Velásquez no quiso participar en la ceremonia de inauguración de la magna justa invernal debido a que el downhill del esquí alpino iba a efectuarse apenas horas después del evento.

    A Velásquez le quedan otras dos pruebas en estos Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 para quitarse el mal sabor de boca del downhill.

