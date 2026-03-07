Milano Cortina 2026 Mexicano Arly Velásquez sufre accidente en debut en Paralímpicos de Milano Cortina 2026 El esquiador mexicano sufre un problema en su primera participación en los Juegos Paralímpicos de Invierno.

Arly Velásquez, único representante de México en los Juegos Paralímpicos Milano Cortina 2026, sufrió un accidente en su primera aparición en la magna justa.

Velásquez no pudo completar su prueba en el downhill del esquí alpino adaptado y acabó por impactarse en una barrera del circuito en el descenso.

Se trata de la primera salida de Velásquez en Milano Cortina 2026 que, a su vez, representa su quinta aparición de los Juegos Paralímpicos.

Velásquez no quiso participar en la ceremonia de inauguración de la magna justa invernal debido a que el downhill del esquí alpino iba a efectuarse apenas horas después del evento.